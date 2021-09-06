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В урбан-парку ВДНГ пройде перший фестиваль вуличних культур

Новость на русском → Понеділок 06 вересня 2021 11:39
В урбан-парку ВДНГ пройде перший фестиваль вуличних культур У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)

12.09.2021

12 вересня в урбан-парку, що наприкінці серпня почав працювати на території Експоцентру, відбудеться Фестиваль вуличних культур ВДНГ. Захід проводитиметься на честь офіційного відкриття локації.

Фестиваль вуличних культур ВДНГ — нова знакова подія, що має на меті об’єднати молодь навколо масштабного руху в урбан-парку ВДНГ та показати, як саме та для кого працюють його локації (подія у Facebook).

В урбан-парку ВДНГ пройде перший фестиваль вуличних культур

У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)

Програма фестивалю

Стритбольний 3х3 спот

  • всеукраїнський фінал Української стритбольної ліги 3х3

Скейт-парк

  • скейтбординг-батл
  • BMX-фристайл-батл
  • трюковий самокат-батл
  • ролерблейдинг-батл

Стрит-денс-спот

  • всеукраїнський чемпіонат із брейкінгу Battle School
  • батли від 8 найкращих брейкінг-шкіл України
  • соло-батли в різних вікових категоріях

Стрит-футбольний спот

  • всеукраїнський чемпіонат із вуличного футболу: футбольного фристайлу, 3х3, панна

Паркур спот

  • всеукраїнський батл із паркуру

Стрит-воркаут-спот

  • всеукраїнський батл зі стрит-воркауту

В урбан-парку ВДНГ пройде перший фестиваль вуличних культур

У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)

Усі гості Фестивалю вуличних культур ВДНГ матимуть змогу не тільки побачити шоу, батли та чемпіонати різних стилів вуличних культур, а й познайомитися з відомими атлетами, що в них змагаються, і стати частиною дійства.

Вхід на фестиваль — вільний.

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