Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером в Киеве

В августе в Киеве состоится Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером

05.08.2019-10.08.2019

С 5 по 10 августа 2019 года на Трухановом острове в Киеве пройдет масштабное спортивное соревнование – Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу. Каждый год Международная федерация воднолыжного спорта и вейкбординга выбирает принимающую страну на основе поданных заявок. В 2018 году Чемпионат проходил в Италии. В этом году выбор стоял между Украиной и Францией. В результате право на проведение соревнований получила Федерация воднолыжного спорта и вейкбординга Украины.

"Не так просто получить право на проведение Чемпионата. Место должно иметь соответствующую инфраструктуру, опыт проведения международных соревнований. Это основное событие года, не считая Чемпионата Мира, который в этом году пройдет в Абу-Даби", - комментирует генеральный секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга, соорганизатор Чемпионата Европы и Африки 2019 года Мария Булгакова.

В августе в Киеве состоится Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером

В 2019 году в рамках Чемпионата по вейкбордингу Украину посетят 110 спортсменов из 16 стран Европы и Африки, среди которых многократные чемпионы Европы и Мира. Оценивать именитых и начинающих спортсменов будет международная судейская коллегия во главе с Нуно Алмейда д'Экой (Португалия) – многократным судьей Чемпионатов Европы и Африки, Кубков и Чемпионатов Мира, Президентом Мирового совета по вейкбордингу.

Украину будут представлять 14 спортсменов в следующих категориях:

Boys/Girls (10-14 лет)

Junior Men/Ladies (15-18 лет)

Open Men/Ladies (без возрастных ограничений)

Masters Men/Ladies (от 30 лет)

Masters Men/Ladies (от 40 лет)

Самые зрелищные заезды традиционно будут проходить в категории Open, которая объединяет самых сильных спортсменов и вызывает наибольший интерес, как у судейской коллегии, так и у зрителей соревнований.

Оценивают спортсменов согласно следующим критериям: композиция – сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность – амплитуда полета, стабильность; исполнение – чистота приводнения, длительность грэба относительно других райдеров.

Организаторы Чемпионата уверены, что в этом году Украину представляют достойные спортсмены, которые имеют все шансы на победу в своих категориях, а также в общем командном зачете.

"В этом году у нас есть все шансы побороться за медали. Например, мы возлагаем большие надежды на нашего спортсмена Клещара Данилу, который буквально вырос в нашем спорте. Еще в 4 года он принимал участие в Чемпионате Европы 2012 года, а в прошлом году стал финалистом Чемпионата в Италии. У нас подросло хорошее поколение", - говорит Булгакова.

В августе в Киеве состоится Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу за катером