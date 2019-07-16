Чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу за катером у Києві

У серпні в Києві відбудеться Чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу за катером

05.08.2019-10.08.2019

З 5 по 10 серпня 2019 року на Трухановому острові у Києві відбудеться масштабне спортивне змагання – Чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу. Щороку Міжнародна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу обирає приймаючу країну на основі поданих заявок. У 2018 році Чемпіонат проходив в Італії. Цього року вибір постав між Україною і Францією. У результаті право на проведення змагань отримала Федерація воднолижного спорту та вейкбордингу України.

"Не так просто отримати право на проведення Чемпіонату. Місце повинно мати відповідну інфраструктуру, а також досвід проведення міжнародних змагань. Це основна подія року, не беручи до уваги Чемпіонат Світу, який в цьому році пройде в Абу-Дабі", - коментує генеральний секретар Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу, співорганізатор Чемпіонату Європи та Африки 2019 року Марія Булгакова.

У серпні в Києві відбудеться Чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу за катером

У 2019 році в рамках Чемпіонату з вейкбордингу Україну відвідають 110 спортсменів з 16 країн Європи та Африки, серед яких багаторазові чемпіони Європи та Світу. Оцінювати іменитих спортсменів та початківців буде міжнародна суддівська колегія на чолі з Нуно Алмейда д'Екою (Португалія) - багаторазовим суддею Чемпіонатів Європи та Африки, Кубків і Чемпіонатів Світу, Президентом Світової ради з вейкбордингу.

Україну представлятимуть 14 спортсменів в наступних категоріях:

Boys/Girls (10-14 років)

Junior Men/Ladies (15-18 років)

Open Men/Ladies (без вікових обмежень)

Masters Men/Ladies (від 30 років)

Masters Men/Ladies (від 40 років)

Найбільш видовищні заїзди традиційно будуть проходити в категорії Open, яка об'єднує найсильніших спортсменів з усіх категорій і викликає найбільший інтерес, як у суддівської колегії, так і у самих спортсменів і глядачів змагання.

Оцінюють спортсменів відповідно до наступних критеріїв: композиція - складність, частота і різноманітність трюків, ускладнюючі фактори; інтенсивність - амплітуда польоту, стабільність; виконання - чистота приводнення, тривалість гребу щодо інших райдерів.

Організатори Чемпіонату впевнені, що в цьому році Україну представлятимуть гідні спортсмени, які мають всі шанси на перемогу в своїх категоріях, а також в загальному командному заліку.

"Цього року у нас є всі шанси поборотися за медалі. Наприклад, ми покладаємо великі надії на нашого спортсмена Клещара Данила, який буквально виріс в нашому спорті. Ще в 4 роки він брав участь у Чемпіонаті Європи 2012 року, а в минулому році став фіналістом Чемпіонату в Італії. Ми виховали хороше покоління" - каже Булгакова.

У серпні в Києві відбудеться Чемпіонат Європи та Африки з вейкбордингу за катером