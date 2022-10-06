Не медлите с заявкой. Как вернуть средства за отмененные рейсы из Украины

С начала войны 24 февраля в Украине приостановили полеты украинских и международных авиакомпаний. Десятки тысяч пассажиров остались с билетами на отмененные рейсы.

Как можно вернуть деньги за эти авиабилеты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Можно ли вернуть деньги за рейсы украинских авиакомпаний

Отмечается, что украинские авиакомпании не осуществляют возврат денег, потому что война является форс-мажором. Впрочем, средства "заморозили", а пассажирам обещают, что их можно использовать для осуществления других рейсов в будущем.

Между тем нет гарантий, что авиакомпании продолжат летать после победы Украины. Во время войны выполняют рейсы только МАУ и SkyUp, осуществляющие перевозку пассажиров за границей в сотрудничестве с иностранными авиакомпаниями и туроператорами.

Фото: Самолеты украинских авиакомпаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как получить средства за отмененные рейсы иностранных авиакомпаний

Иностранные авиакомпании имеют достаточные финансовые резервы, чтобы возвращать средства украинским пассажирам. Эксперты издания советуют действовать так, если есть неиспользованные билеты на рейсы из Украины у Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT или другой иностранной авиакомпании:

узнать, отменен ли уже официально ваш рейс;

если рейс отменен, можно подать заявку на возврат средств.

"Вам могут предложить перенести вылет на другую дату. Не стоит соглашаться на это, поскольку до сих пор не известны точные сроки возобновления авиасообщения с Украиной", - советуют украинским пассажирам.

Если иностранная авиакомпания продавала билеты в гривневом эквиваленте, возврат средств будет также в этой валюте. Но из-за роста курса доллара сумма в валютном эквиваленте будет меньше, поэтому лучше получить эти средства как можно раньше.

Напомним, мы писали, что авиакомпания МАУ приостановила рейсы своих самолетов в Европе.