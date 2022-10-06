Не медлите с заявкой. Как вернуть средства за отмененные рейсы из Украины

С начала войны 24 февраля в Украине приостановили полеты украинских и международных авиакомпаний. Десятки тысяч пассажиров остались с билетами на отмененные рейсы.
Как можно вернуть деньги за эти авиабилеты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.
Отмечается, что украинские авиакомпании не осуществляют возврат денег, потому что война является форс-мажором. Впрочем, средства "заморозили", а пассажирам обещают, что их можно использовать для осуществления других рейсов в будущем.
Между тем нет гарантий, что авиакомпании продолжат летать после победы Украины. Во время войны выполняют рейсы только МАУ и SkyUp, осуществляющие перевозку пассажиров за границей в сотрудничестве с иностранными авиакомпаниями и туроператорами.
Фото: Самолеты украинских авиакомпаний (РБК-Украина/Виталий Носач)
Иностранные авиакомпании имеют достаточные финансовые резервы, чтобы возвращать средства украинским пассажирам. Эксперты издания советуют действовать так, если есть неиспользованные билеты на рейсы из Украины у Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT или другой иностранной авиакомпании:
"Вам могут предложить перенести вылет на другую дату. Не стоит соглашаться на это, поскольку до сих пор не известны точные сроки возобновления авиасообщения с Украиной", - советуют украинским пассажирам.
Если иностранная авиакомпания продавала билеты в гривневом эквиваленте, возврат средств будет также в этой валюте. Но из-за роста курса доллара сумма в валютном эквиваленте будет меньше, поэтому лучше получить эти средства как можно раньше.
Напомним, мы писали, что авиакомпания МАУ приостановила рейсы своих самолетов в Европе.