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Авиакомпания МАУ остановила рейсы своих самолетов в Европе: причина

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Понедельник 03 октября 2022 11:16
Авиакомпания МАУ остановила рейсы своих самолетов в Европе: причина Фото: Самолеты МАУ в аэропорту до войны (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Авиакомпания МАУ остановила полеты всех самолетов, выполнявших коммерческие рейсы. В начале сентября в Европе перевозили пассажиров 4 воздушных судна украинской компании.

О причинах остановки рейсов TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания МАУ остановила полеты всех самолетов, которые могли выполнять коммерческие рейсы, сообщил глава профсоюза авиаперевозчика – Объединенного представительскогой органа Александр Полянский на заседании профсоюза.

Отмечается, что причина остановки – в недоразумении между акционерами, лизингодателями и руководителем.

С 19 сентября новым президентом МАУ был назначен Кирилл Звонарев, до этого работавший заместителем гендиректора аэропорта "Борисполь". Контракт предыдущего президента авиакомпании Евгения Дыхне до этого истек.

Авиакомпания МАУ остановила рейсы своих самолетов в Европе: причинаФото: В Европе выполняли рейсы 4 самолета МАУ (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впрочем, Дыхне остается действующим президентом МАУ в соответствии с государственным реестром, но не выполняет функции руководителя из-за окончания контракта и конфликта акционеров МАУ, поясняют в профсоюзе. Поэтому авиакомпания не может производить платежи.

По информации профильного сайта, в начале сентября рейсы выполняли 4 самолета МАУ – все они летали в Европе. Последний полет одним из них был совершен 30 сентября, по данным онлайн-радара flightradar24.

Как отмечают в издании, ситуации предшествовал конфликт основных акционеров МАУ – Арона Майберга и Игоря Коломойского. В конце 2021 года была предпринята попытка заменить президента МАУ Евгения Дыхне.

Суд тогда заблокировал возможное изменение руководителя авиакомпании. Решение суда о запрете вносить изменения в реестр в отношении руководителя авиаперевозчика действует до сих пор.

Напомним, мы писали, что аэропорт Амстердама будет платить по 350 евро за аннуляцию билетов.

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