Откуда будет летать Wizz Air после отмены рейсов в Кишинев: ответ компании

Авиакомпания Wizz Air официально подтвердила отмену всех рейсов в Молдову с 14 марта. Такое решение связано с повышенным риском в воздушном пространстве страны.

Как лоукостер будет летать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

В официальном заявлении перевозчика, которое профильное издание получило по своему запросу, говорится, что "после недавних событий в Молдове и повышенного, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air сделал ответственное решение отменить все полеты в Кишинев".

Как сообщили в авиакомпании, вместо этого увеличат количество рейсов и маршрутов из румынского города Яссы, который находится в 95 км от Кишинева.

После 14 марта Wizz Air запустит рейсы из Ясс в Берлин. Также перевозчик повысит частоту полетов в Барселону, Милан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон и Тревизо. Раньше во все эти города на крыльях Wizz Air можно было добраться из Кишинева.

Но у отмененных рейсов Кишинев-Будапешт и Кишинев-Прага альтернативы не будет.

Перевозчик предлагает пассажирам этих маршрутов получить 100% возврат средств за билеты или 120% в виде кредита на счет Wizz. Этот кредит можно использовать для покупки билетов и услуг Wizz Air на другие маршруты.

В Wizz Air продолжат регулярно оценивать ситуацию, чтобы восстановить базу в Молдове, когда это станет безопасно, отмечается в заявлении компании.

Фото: Три самолета Wizz Air "застряли" в аэропорту "Киев" (РБК-Украина)

До вторжения в феврале 2022 года Wizz Air летал из Кишинева и базировал там самолет и экипажи. В мае перевозчик возобновил полеты в Молдову, но в октябре из-за массированных ракетных обстрелов на территории Украины эвакуировал самолет.

В Украине "заблокированы" три самолета Wizz Air, которые базировались в аэропорту "Киев". Четвертый самолет смогли эвакуировать в сентябре из Львова.

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