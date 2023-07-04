Обращаются единицы. Сколько Польша потратила на лечение беженцев из Украины

С начала войны в 2022 году власти Польши потратили на лечение украинских беженцев 582 млн злотых (5,2 млрд гривен). Однако Минздрав страны вместе с Национальным фондом здоровья (NFZ) закладывали на эти цели 2 млрд злотых.

Оказалось, что украинцы намного реже обращаются к врачам по сравнению с поляками, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на vpolshchi.pl.

Выяснилось, что беженцы из Украины, имеющие право на бесплатные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения, реже поляков обращались к врачам. Семейного врача за год посетили только 18% украинцев со временной защитой, тогда как среди поляков таких пациентов было 79%.

В больницу обращались только 3% украинских беженцев, тогда как среди поляков – почти каждый четвертый. В очереди к специалистам записывались только 6% беженцев из Украины, а среди поляков – 46%.

В больнице в приграничном городе Перемышль за год приняли 2300 пациентов из Украины. В год заведение оказывает помощь 51 тысяче пациентов. То есть число украинских беженцев, лечившихся в этой больнице, не превысило 5%.

Национальный фонд здоровья полностью оплачивает лечение украинцев. Но врачи ощущают другую проблему – многие пациенты из Украины часто не могут объяснить свои жалобы из-за незнания польского языка, а программа-переводчик не помогает, если человек не общается на чистом украинском или русском языке.

Согласно отчету NFZ, больше всего к врачам обращались дети до 18 лет – более половины больных. Больше всего беженцы обращались к семейным врачам. Среди самых популярных запросов также было посещение стоматолога.

Напомним, мы писали, кто из украинцев получит новые выплаты в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.