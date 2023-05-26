Несмотря на войну. Грузинская авиакомпания планирует доставлять россиян в Европу

Авиакомпания Georgian Airways планирует организовать транзитные рейсы из России в Европу, потому что российские авиакомпании совершать рейсы в ЕС не могут.

Это единственный грузинский перевозчик, получивший право выполнять полеты в РФ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Россияне могут добраться в Европу самолетом только с пересадкой в Сербии (Air Serbia) и Турции (Turkish Airlines), с которыми у РФ остается прямое авиасообщение. В скором времени еще один транзитный узел может появиться в Грузии.

Georgian Airways хочет возить граждан России в пять городов Европы: Париж, Вену, Милан, Ларнаку и Салоники. Об этом рассказал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", – пояснил он.

Учредитель авиаперевозчика рассчитывает, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией сохранится. Перед этим был 4-летний перерыв.

Запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией в РФ был введен в 2019 году. 10 мая 2023 года его отменили. С 19 мая из Москвы в Тбилиси начала летать российская авиакомпания "Азимут", а с 20 мая на маршрут вышла Georgian Airways.

В июне самолетов станет больше – прямые рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси начнет российская авиакомпания Red Wings.

Сейчас Georgian Airways продает билеты на рейсы из Москвы в Париж и Вену с пересадкой в Тбилиси.

Минимальная цена авиабилетов на маршруте из Москвы в Париж в июне – от 626 долларов в одну сторону, из Москвы в Вену – от 606 долларов в одну сторону. В стоимость входит багаж до 23 кг.

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