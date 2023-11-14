Связь с домом. В Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию

В Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.

Также канал вещания будет способствовать интеграции в эстонское общество, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

17 ноября стартует первая в Эстонии украиноязычная радиостанция. Новая платформа DRUZI призвана соединять две культуры благодаря трансляции эстонской и украинской музыки, а также новостей.

Как сообщили в Ассоциации украинских организаций Эстонии, украинская диаспора в Эстонии с начала войны выросла в 4 раза. Это побудило создать канал медиа для украинцев, чтобы они могли сохранять свою культурную идентичность, язык и получать доступ к объективной и независимой информации.

"Мы уверены, что радио DRUZI обогатит жизнь украинцев в Эстонии и будет способствовать их интеграции в эстонское общество, а также сохранит их связь с родиной и украинской общиной", – говорится в сообщении главы Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимира Паламаря.

На новой радиостанции будут создавать программы об украинской и эстонской культуре, истории, традициях и гастрономии, а также языковые программы для взрослых и детей. Ведущие радио DRUZI будут говорить на украинском языке, информация также будет подаваться на английском и эстонском языках.

Презентация-вечеринка радиостанции состоится 17 ноября в таллиннской Fotografiska. Планирутся живые выступления украинских и эстонских артистов.

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