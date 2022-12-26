Скидка 95%. Авиабилеты в Финляндию украинцам будут продавать за символическую сумму

Украинцы могут улететь в Финляндию из Польши, Чехии и Венгрии за 5% стоимости билетов. Такое предложение для беженцев сделала авиакомпания Finnair.

Вылететь можно будет из аэропортов этих стран до марта 2023, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.

"Мы поддерживаем людей, выезжающих из Украины, скидкой 95% на чистые тарифы на билеты в один конец из Варшавы (кроме рейса AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки", – говорится в сообщении Finnair.

Чтобы получить скидку на билет, нужно будет использовать код UKRAINE95 – он будет доступен на даты вылетов до 28 февраля 2023 года.

Фото: Поддержка Украины в Финляндии (unsplash.com/tom-brunberg)

Это означает, что беженцы смогут добраться до Финляндии за символическую сумму, но отдельно к стоимости билетов будут добавлены аэропортовые и другие сборы.

К слову, стоимость билетов в январе при покупке из Польши – 100-140 евро. После получения скидки стоимость билетов составит 5–7 евро без сборов.

На странице компании также отмечается, что украинцы могут ехать из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении.

Напомним, мы писали о бесплатных рейсах в Европу для беженцев.