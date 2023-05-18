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Скидка 19% в честь годовщины. Как купить дешевые билеты Wizz Air на все рейсы

Фото: Путешествие с Wizz Air (unsplash.com/artur voznenko)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Wizz Air проводит распродажу авиабилетов в честь своего 19-летия. 18 мая можно получить скидку 19% на любых маршрутах перевозчика.

Также скидка будет действовать на любые даты рейсов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Чтобы купить билет со скидкой, пассажир должен быть членом клуба Wizz Discount Club. Оформить участие в этом клубе можно при бронировании авиабилета.

Купить годовое членство в Wizz Discount Club можно за 40 евро для индивидуальных путешественников и 70 евро – для групп до 5 человек. Такие условия выгодны тем, кто летает с Wizz Air несколько раз в год.

Те пассажиры, которые не летают регулярно с этой авиакомпанией, могут подождать, пока распродажа станет доступной для всех. Это может произойти 19 мая – в этот день в 2004 году авиакомпания совершила свой первый регулярный рейс.

Фото: Скидки на билеты могут сделать доступными 19 мая (unsplash.com/artur voznenko)

Обычно Wizz Air делает распродажу доступной только для членов Wizz Discount Club, а через день позволяет купить билеты по сниженной цене всем остальным клиентам. На это же указывает примечание к рекламе, где указано:

"Для наших участников Wizz Discount Club празднование Дня рождения начнется раньше".

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