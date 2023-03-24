ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Значительный спад. В каких регионах отели уплатили больше всего налогов во время войны

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 13:57
Значительный спад. В каких регионах отели уплатили больше всего налогов во время войны Фото: Крупнейший турсбор – во Львовской области (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2022 году сумма туристического сбора в Украине сократилась на 24% по сравнению с 2021 годом. Падение поступлений в бюджет отметили в 14 регионах страны.

Где в гостиницах останавливались больше всего гостей, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Туристический сбор – это налог, который турист платит при поселении в отель за каждые сутки. В 2021 году туристический сбор с граждан Украины был не больше 30 гривен.

За военный 2022 год сумма туристического сбора составила 178 млн 948 тыс. грн – это на 24% меньше по сравнению с 2021 годом. Тогда общая сумма турсбора была 235 млн. 461 тыс. грн.

Падение зафиксировано в 14 регионах Украины. Это преимущественно области, которые находились в зоне боевых действий и временно оккупированы. Например, в Херсонской области сумма туристического сбора сократилась на 95%, в Николаевской области – на 90%, в Донецкой области – на 83%, в Луганской области – на 80%.

Значительный спад. В каких регионах отели уплатили больше всего налогов во время войныИнфографика: Турсбор за 2022 год (предоставлена ГАРТ)

Значительный спад произошел и в других областях:

  • Одесской (-80%);
  • Запорожской (-78%);
  • Харьковской (-61%);
  • Сумской (-58%);
  • Киев (-54%);
  • Черниговской (-53%);
  • Киевской (-43%);
  • Житомирской (-24%).

В Днепропетровской и Ровенской областях также уменьшилось количество гостей в гостиницах – на 15%.

Значительный спад. В каких регионах отели уплатили больше всего налогов во время войныФото: Отель в Ивано-Франковской области (koruna.ua)

В более безопасных регионах туристический сбор вырос. Это объясняется внутренней миграцией украинцев с оккупированных и прифронтовых территорий.

Наибольшие суммы туристического сбора в 2022 году получили в бюджет следующие регионы:

  • Львовщина – 41 млн 430 тыс. грн (прирост в 79% по сравнению с 2021 годом);
  • Киев – 31 млн 474 тыс. грн;
  • Закарпатье – 19 млн 471 тыс. грн;
  • Ивано-Франковская область – 17 млн 956 тыс. грн;
  • Черкасская область – 12 млн 555 тыс. грн.

Напомним, мы писали, какая уникальная архитектура сохранилась на севере и в центре Украины.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Налоги Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Наталья Будянская
Сложности адаптации. Как я переезжала в Словакию из-за войны и почему вернулась в Украину
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения