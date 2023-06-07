Изменения в закон. Сколько украинцам можно находиться в Польше во время войны

Срок легального пребывания украинцев в Польше в связи с войной в Украине продлен до 4 марта 2024 года. Соответствующие правки в спецзакон о помощи гражданам Украины 29 мая подписал президент Анджей Дуда.
Сколько времени можно находиться в Польше разным категориям наших граждан, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
12 апреля Сейм Польши проголосовал за внесение изменений в Спецзакон о помощи гражданам Украины, выехавшим в Польшу в связи с войной. После подписания президентом вступают в силу следующие нормы:
Некоторые категории украинцев будут иметь право оставаться в Польше и после 4 марта 2024 – до 31 августа 2024 года. Такие нормы касаются детей и взрослых (также опекунов несовершеннолетних), приехавших в страну после 24 февраля 2022 года:
До 30 сентября 2024 года разрешат остаться на территории Польши ученикам, которые будут сдавать экзамен на аттестат зрелости.
Срок пребывания граждан Украины, приехавших в Польшу до 24 февраля 2022 года, продлили до 24 августа 2023 года.
Напомним, мы писали, как доехать в Германию из городов Польши.
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