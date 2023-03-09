Изменения с февраля. Как проверить, не аннулирован ли паспорт из-за транслитерации

В Украине загранпаспорта и ID-карты части граждан автоматически стали недействительными. Это связано с обновлением программного обеспечения и изменением транслитерации по одному образцу.

Если написание латинскими буквами отличается, силу теряет первый изданный документ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Украинцев предупреждают об изменениях, которые произошли с февраля в системе оформления биометрических паспортных документов.

"В случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть, если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", – отмечают в ведомстве.

В Миграционной службе обращаются к украинцам с просьбой проверить свои паспортные документы. Если будут установлены разногласия в написании имени или фамилии, следует обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа, "Паспортного сервиса".

Изменения не касаются бумажных "внутренних" паспортов, поскольку в них нет транслитерации латинскими буквами.

Действительность своих документов можно проверить на сайте Государственной миграционной службы Украины на странице "Проверка недействительных документов".

Фото: Паспортный сервис в мобильном офисе (gettyimages.com)

Если в системе указывается, что документ недействителен, для его замены необходимо обратиться в отделение Государственной миграционной службы в Украине. За границей заменить паспорт можно через посольство или консульство. Также в 7 городах четырех стран уже действуют мобильные пункты "Паспортного сервиса".

Напомним, мы писали, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границей.

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