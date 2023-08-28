Изменения с 1 сентября. Где будут давать бесплатное жилье украинцам в Чехии

Украинцы, прибывающие в Чехию за временной защитой, могут обратиться за кратковременным жильем до оформления документов. Приюты работают круглосуточно.

С 1 сентября такое размещение можно будет получить только в Брно и Остраве, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Краткосрочное экстренное жилье – только в двух городах

Украинцы, которые прибудут в Чехию и будут нуждаться в краткосрочном жилье, смогут получить такое размещение только в двух городах – Брно и Остраве. В столице страны Праге с 1 сентября кратковременный приют предоставлять не будут.

Об этом сообщается на официальном портале для иностранцев, проживающих или желающих жить в Чешской Республике.

"Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU (Краевые центры помощи Украине) или те, кто ожидает временную защиту и еще не имеет собственного жилья. Кратковременные приюты работают круглосуточно и находятся в Брно и в Остраве", – обращают внимание украинцев , которые прибудут в Чехию в сентябре

В KACPU можно подать заявление на временную защиту, там также окажут помощь с получением государственного гуманитарного жилья. Краевые центры помощи Украине могут работать не каждый день, график отличается в зависимости от региона.

Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)

Для того, чтобы украинцы не оставались без крыши над головой во внерабочее время KACPU, им советуют воспользоваться услугой кратковременного приюта:

Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569);

Острава, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Куда обращаться за бесплатным жильем на 150 дней

Государственное гуманитарное жилье в Чехии предоставляется в качестве первичной помощи лицам, которые спасаются от вооруженного конфликта в Украине и еще не нашли себе жилье в стране.

Следует учесть, что это временное жилье, предоставляемое на ограниченный период продолжительностью 150 дней. В течение этого времени необходимо найти себе жилье, заключив договор аренды или субаренды.

По истечении 150 дней нет возможности получать бесплатное гуманитарное жилье. Исключение составляют уязвимые лица. Они имеют право проживать там и после 5 месяцев.

Фото: Украинцы в гуманитарном жилье в Чехии (gettyimages.com)

Гуманитарное жилье предоставляется бесплатно и распределяется только через Краевые центры помощи Украине (KACPU).

Украинцев, которые будут подавать заявление на временную защиту в Центральночешском крае, предупреждают, что с 1 сентября гуманитарное жилье в этом регионе будет предоставляться только через KACPU в Кладне и Кутной Горе. При этом поселить беженцев могут в любом населенном пункте Центрального края в зависимости от свободных мест.

Украинцы, у которых уже есть жилье и им нужно только подать заявление на временную защиту, могут обращаться в KACPU по месту жительства.

Напомним, мы писали, сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время.

Также сообщалось, к чему привело сокращение льгот украинским беженцам в Чехии.

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