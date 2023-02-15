Сломались оба самолета. Пассажиры "Победы" больше суток не могли вылететь домой

У российской авиакомпании "Победа" поломались два самолета в Дубае. Из-за этого пассажиры рейса в Москву "застряли" в ОАЭ на срок больше суток.

Рейс планировался на 13 февраля, однако исправный самолет искали больше суток, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Самолет, который пытался вылететь по расписанию, оказался неисправен. Пассажиров высадили обратно, но улететь резервным бортом им также не удалось – и в нем обнаружили поломку, поэтому рейс 13 февраля перенесли на 15-е.

"Рейс DP992 авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Дубай – Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

По информации одного из Telegram-каналов, 13 февраля посадка в самолет завершилась около 18 часов, спустя время самолет так и не взлетел. Через 2 часа пассажиров вернули в аэропорт.

Утром 14 февраля в Дубай прилетел резервный самолет, но рейс снова отменили – у второго борта также выявили неисправности. Некоторые пассажиры улетели рейсами других авиакомпаний, остальным выдали воду и еду.

Фото: Один из самолетов Boeing "Победы" (wikimedia.org/Anna_Zvereva)

Авиакомпания "Победа" – "дочка" государственного "Аэрофлота". Во флоте лоукостера – 41 самолет Boeing 737-800. Это значит, что все лайнеры "Победы" находятся под западными санкциями – к ним запрещено поставлять детали и производить сервисное обслуживание.

Напомним, мы писали, что авиакомпании РФ просят продлить интервалы обслуживания зарубежных самолетов.