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Мадейра – остров вечной весны и гастрономических впечатлений

Вторник 25 февраля 2025 09:58
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Мадейра – остров вечной весны и гастрономических впечатлений Пейзажи Мадейры (фото: unsplash.com)
Наталья Якименко
Наталья Якименко
основательница турагентства "Полечу, куда хочу!"

Чем известен остров и почему его стоит посетить туристам из Украины - читайте подробнее.

Мадейра – это небольшой остров, часть португальского архипелага в Атлантическом океане. Благодаря мягкому субтропическому климату его называют "островом вечной весны".

Здесь всегда комфортно: температура колеблется в пределах 18-25°C в течение года, поэтому это идеальное место для отдыха в любой сезон. Но не только климат привлекает туристов со всего мира.

Директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко рассказывает в колонке для РБК-Украина, почему Мадейра должна быть в списке "маст тревел".

Природа

Мадейра известна своим вечнозеленым ландшафтом, вулканическим происхождением и необычайно живописными горами. Это идеальное место для любителей природы и пеших прогулок.

Одним из главных природных чудес острова являются левады – старинные ирригационные каналы, ведущие сквозь леса, ущелья и водопады. А покорителей вершин поразят панорамные виды с пиков Пику-ду-Ариейру и Пику-Руйву, откуда открываются небесные виды над океаном.

Мадейра – безупречное направление для любителей красоты, спокойствия и медитативных панорамных видов. Остров создает ощущение гармонии с природой, захватывает своей аутентичной культурой и гарантирует незабываемые воспоминания. Если ищете место для вдохновения, релакса, этот остров – настоящее сокровище.

Мадейра – остров вечной весны и гастрономических впечатленийГастрономические удовольствия

Мадейра очень понравится любителям гастрономии. Остров славится своей уникальной кухней, которая сочетает традиции Португалии и местные аутентичные вкусы. Из известных напитков здесь производят крепленое вино Мадейры и ром.

Что попробовать на Мадейре:

  • Espada com banana – нежное филе рыбы-шабли, которое подают с карамелизированным бананом
  • Espetada – сочное говяжье мясо, приготовленное на шампурах из лаврового дерева
  • Bolo de mel – медовый пирог, который выпекают по старинным рецептам
  • Poncha – традиционный напиток из рома, меда и цитрусовых

Чтобы почувствовать настоящий колорит острова, стоит посетить местные рынки, где продаются экзотические фрукты, свежая рыба, местные вина и сладости. Отправляйтесь на Mercado dos Lavradores – главный рынок столицы Фуншал, чтобы попробовать маракуйю разных видов, свежий тунец, а также приобрести настоящий мадерийский ром.

За сувенирами стоит идти на Santa Maria Street Market – живописный рынок на узких улочках с художниками, уютными кафе и магазинами.

Мадейра – остров вечной весны и гастрономических впечатленийЭкскурсии

На острове множество уникальных мест, которые стоит увидеть:

  • Левада 25 водопадов – магический маршрут через лавровые леса из списка ЮНЕСКО к каскадным водопадам
  • Понта-де-Сан-Лоуренсу – живописный полуостров с дикими пейзажами, океанскими ветрами и невероятными панорамами.
  • Канатная дорога на Монте – подъем в ботанический сад и спуск на традиционных плетеных санях.
  • Дегустация мадерийских вин – посещение виноделен, где производят знаменитые крепленые вина.
  • Морская прогулка с дельфинами – экскурсия на яхте, во время которой можно увидеть китов и дельфинов в открытом океане.

Мадейра – остров вечной весны и гастрономических впечатленийПочему Мадейра? Гармония природы и комфорта, аутентичная гастрономия, впечатляющие пейзажи и океан, мировые фестивали (фейерверки, цветочный карнавал, винный фестиваль).

Мадейра – это место, не похожее ни на одно другое на планете. Сюда хочется возвращаться, ведь каждый день здесь наполнен новыми впечатлениями, яркими вкусами и незабываемой атмосферой.

Напомним, пять неповторимых направлений – Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мексика и Мальдивы – стали доступны для украинцев благодаря прямым рейсам из Польши. Наталья Якименко рассказывала, во сколько обойдется такой отдых.

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