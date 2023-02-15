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Зламалися обидва літаки. Пасажири "Победи" більше доби не могли вилетіти додому

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Середа 15 лютого 2023 12:25
Зламалися обидва літаки. Пасажири "Победи" більше доби не могли вилетіти додому Фото: Літак авіакомпанії "Победа" (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

У російської авіакомпанії "Победа" зламалися два літаки в Дубаї. Через це пасажири рейсу до Москви "застрягли" в ОАЕ на термін більше доби.

Рейс планувався на 13 лютого, проте справний літак шукали понад добу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Літак, який намагався вилетіти за розкладом, виявився несправним. Пасажирів висадили назад, але полетіти резервним бортом їм також не вдалося – і в ньому виявили поломку, тому рейс 13 лютого перенесли на 15-те.

"Рейс DP992 авіакомпанії "Победа" за маршрутом Дубай – Москва затриманий через несправність повітряного судна. Для клієнтів було надано резервний борт. Однак після посадки людей на резервне повітряне судно надійшла інформація про несправність літака", – повідомили у прес-службі перевізника.

За інформацією одного з Telegram-каналів, 13 лютого посадка в літак завершилася близько 18 години, згодом літак так і не злетів. За 2 години пасажирів повернули до аеропорту.

Вранці 14 лютого до Дубаю прилетів резервний літак, але рейс знову скасували – на другому борту також виявили несправності. Деякі пасажири полетіли рейсами інших авіакомпаній, решті видали воду та їжу.

Зламалися обидва літаки. Пасажири &quot;Победи&quot; більше доби не могли вилетіти додому

Фото: Один із літаків Boeing "Победи" (wikimedia.org/Anna_Zvereva)

Авіакомпанія "Победа" – "дочка" державного "Аерофлоту". У флоті лоукостера – 41 літак Boeing 737-800. Це означає, що всі лайнери "Победи" перебувають під західними санкціями – до них заборонено постачати деталі та здійснювати сервісне обслуговування.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанії РФ просять продовжити інтервали обслуговування закордонних літаків.

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