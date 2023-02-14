Санкции мешают. Авиакомпании РФ просят продлить интервалы обслуживания зарубежных самолетов

Российские авиакомпании просят авиационные власти разрешить проводить техобслуживание зарубежных самолетов с большими интервалами. Это касается подсанкционных лайнеров Boeing и Airbus.

Также перевозчики хотят по-новому определять летную пригодность бортов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

"Необходимо внедрить две процедуры. Первая – освобождение для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно. Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. А вторая – порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности", – сообщил советник технического директора "Аэрофлота" Марат Терещенко.

Он уточняет, что речь идет о разовых отступлениях от требований. Также у авиакомпаний должны быть доказательства, что отложенный техосмотр не повлияет на безопасность.

В российской авиации стремительно растет количество инцидентов, отмечает издание. По словам экспертов, основная причина – в отсутствии контроля за качеством деталей, которые покупают у партнеров из "дружественных стран" (Индия, Иран, африканские государства), не проводя необходимую сертификацию.

Фото: Самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" (gettyimages.com)

Вследствие санкций качество технического обслуживания и ремонта самолетов в РФ стало намного хуже, возросшее число инцидентов – логическая закономерность, отмечают авиаэксперты.

"Тот задел, который был у России сразу после введения санкций, уже потихоньку заканчивается, и сейчас встает вопрос, что нужно срочно и основательно налаживать нормальное техобслуживание и ремонт. То, что делается сейчас – это попытка в авральном режиме найти альтернативные доступы к запчастям и агрегатам через третьи страны", – рассказал эксперт на условиях анонимности.

Напомним, мы писали, что в Турции отказываются обслуживать подсанкционные российские самолеты.