Живой манекен и распрямитель подушек. Какую "экзотическую" работу предлагают в Польше

Украинцам в Польше предлагают не только физическую работу, но и должности, на которых не заскучаешь. Необычные вакансии относятся как к общению с людьми, так и с животными.
Какую экзотическую работу предлагают в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на международную компанию Gremi Personal.
Аналитический центр компании по трудоустройству Gremi Personal сделал подборку топ-10 экзотических вакансий, предлагаемых в Польше.
"Рынок труда стремительно меняется, а стереотип, что украинцам в Польше предлагают исключительно тяжелую физическую работу все еще распространен. Эта подборка экзотических вакансий, с которыми к нам обращались работодатели, демонстрирует, что в Польше можно найти работу по любому вкусу", – отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.
Среди необычных вакансий были следующие:
В компании добавляют, что хотя спрос на традиционные специальности намного выше, но, чтобы найти вакансию для души, нужно одно – продолжать поиск.
Сейчас больше всего украинцев работают в секторе пищевой промышленности. По данным Gremi Personal, на производство пищи приходится 40% трудоустроенных. Это работа в ресторанах или на фабриках.
Фото: Работа в пищевой промышленности (gettyimages.com)
Приблизительно такая же доля приходится на товарное производство. Остальные 20% почти равномерно распределены от фармацевтики до пчеловодства. За последний год вдвое возрос спрос на работников в сфере производства яхт.
Обычно рабочие на предприятиях зарабатывают 15-17 злотых в час, что в эквиваленте примерно 130-150 гривен. Эта ставка повышается вместе с должностью. Руководителем можно стать через 3 месяца после начала работы. Работники выбирают, сколько они хотят работать – 8, 10 или даже 12 часов. В среднем работники зарабатывают 1000-1100 долларов в месяц.
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