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Жилье еще есть. Какие земли Германии принимают украинцев в конце января

Фото: Украинские беженцы в Германии, Берлин (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия предоставила убежище более 1 миллиону украинцев – люди до сих пор выбирают эту страну, спасаясь от войны. При этом большинство земель уже переполнены и доступное жилье там закончилось.

Какие земли Германии еще принимают украинских беженцев в конце января 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".

По прибытии в Германию беженцы должны обратиться в пункты первичной регистрации, чтобы получить распределение по месту жительства, если у них нет адреса, где они смогут остановиться.

По данным ассоциации, по состоянию на 26 января 2023 года, украинских беженцев еще принимают следующие земли Германии:

  • Бавария: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);
  • Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зиндельфинген);
  • Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гиссен);
  • Саксония: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);
  • Тюрингия: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);
  • Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Лебах (Лебах).

Украинцев предупреждают: другие земли сейчас украинских беженцев не принимают.

Фото: Временное жилье в лагере для беженцев в Германии (gettyimages.com)

"Исключения есть, но очень редко. Вы можете получить распределение в не принимающую землю, только если у вас там есть: рабочий контракт, обучение, близкие родственники (супруг, несовершеннолетние дети)", – объясняют в ассоциации.

Также обращают внимание, что Гамбург официально не принимает бегущих от войны в Украине.

"Гамбург без жилья не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают, это как повезет", – пишут в Ukrainian Future.

Напомним, мы писали, что бесплатный проезд беженцев в Германию продлили до весны.

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жилье для переселенцев