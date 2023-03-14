Худшая работа за границей. К каким вакансиям следует относиться с осторожностью

Для украинцев за границей открыто много возможностей трудоустроиться. Наибольшее количество вакансий на работу, на которую местные жители соглашаются неохотно.

Про три худшие работы за рубежом TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на эксперта по трудоустройству Руслану Бровчук.

Мусороперерабатывающий завод

"Наша компания проверила один из них – после увиденного мы категорически не рекомендуем там работать. Ни одна спецодежда не даст 100% защиту, а защищаться есть от чего. Постоянная работа с отходами – это не только запах, который трудно переносить, но и "лучшее" место для разного рода инфекций. За такую тяжелую работу вам не заплатят хорошие деньги, вы рискуете гораздо больше", – объясняет специалист.

Фото: На работе с химическими веществами можно заболеть (gettyimages.com)

Предприятие по изготовлению лаков и красок

Есть большой риск отравления парами, что может вызвать даже летальные исходы, предостерегает Руслана Бровчук.

"Даже если вы не отравитесь, то организм все равно будет медленно получать интоксикацию. Химические испарения поражают не только легкие, но и мозг и печень. Если вы работали или работаете на таком производстве и вас часто беспокоит одышка, сухость глаз, кашель или постоянная головная боль – это только первые звоночки более страшных болезней", – говорит она.

Птицефабрика

"Расположение таких предприятий можно найти "с закрытыми глазами" – кто хоть раз был рядом с фермой, подтвердят. Если у вас слабый иммунитет, есть большой риск подхватить ряд заболеваний", – предупреждает эксперт.

Напомним, мы писали о схемах обмана украинцев при трудоустройстве за рубежом и как избежать мошенничества.