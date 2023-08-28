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Жители города в Альпах протестуют против туристов: в чем причина

Фото: Город Гальштат в Австрии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Город Гальштат в Австрии протестует против наплыва туристов. Ежедневно в живописную локацию в Альпах прибывает до 10 тысяч посетителей.

Чрезмерный туризм привел к протестам – жители призывают запретить экскурсионные автобусы после 17:00, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Туристам уже очень не рады в городе Гальштат, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население живописной локации – чуть более 700 жителей. В разгар сезона там насчитывается до 10 тысяч туристов в день.

Жители требуют ограничить количество туристов и запретить экскурсионные автобусы после 17:00. Дело в шумовом загрязнении и постоянном движении путешественников.

Чрезмерный туризм мешает людям настолько, что в мае в наиболее посещаемой локации для фотографий была установлена деревянная стена, чтобы сократить поток любителей селфи на фоне озера и гор. Впрочем, через некоторое время после критики заграждение убрали. Тогда мэр города заявлял, что хочет на треть сократить количество экскурсионных автобусов в городе.

Фото: Архитектура в Гальштате (unsplash.com)

Сейчас Гальштат продолжает быть одной из самых посещаемых локаций в Европе. Люди приезжают любоваться альпийскими пейзажами и старой архитектурой.

Город стал очень популярен после того, как его показали в южнокорейской романтической драме 2006 года, а в 2012 его копию построили в Китае. В пандемию город насчитывал до 1 млн посетителей в год.

Напомним, мы писали о самых популярных странах Европы этим летом.

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