Женские купе в поездах "Укрзализныци". Что нужно изменить в работе сервиса

В Украине очень активно обсуждали тему с женскими купе в поездах "Укрзализныци". Это было на этапе введения услуги, и тогда никто не знал, какими будут первые результаты. А сейчас более месяца женщины тестируют новый сервис. Уже сейчас начинают появляться очертания определенных ошибок, которые необходимо урегулировать.

Об этом пишет в своей колонке для TRAVEL РБК-Украина пишет автор Youtube-канала "Железные магистрали" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

В каких поездах введены женские купе: список

Напомню, что после анонса "Укрзализныци" о намерении ввести женские купе мнения общества разделились. Некоторые мужчины писали в соцсетях, что это плохая идея. В большинстве своем критика сводилась к возможной дискриминации мужчин. Были опасения, что им не хватит билетов в отличие от женщин.

А вот с точки зрения улучшения сервиса на железной дороге женские купе можно рассматривать как прогрессивное решение. Запрос на такую услугу был давно, а тема в очередной раз снова становилась актуальной из-за разных инцидентов в поездах. То есть отдельные купе или вагон для женщин – это не только частное пространство, но и безопасность.

С самого начала действия услуги "Укрзализныця" подчеркнула, что это пилотный проект, а его реализация охватит всего 4 поезда. Маршруты были избраны на основе статистики инцидентов, связанных с безопасностью. Это следующие поезда:

№16 Харьков-Ясиня;

№75 Киев-Кривой Рог;

№81 Киев-Ужгород;

№41 Днепро-Трускавец.

В каждом поезде определялось всего 20 мест для женщин, а сейчас базу мест расширили на целый вагон.

Фото: Запрос на появление женских вагонов в поездах "Укрзализныци" был давно (Getty Images)

Мужчины покупают билеты в женские купе. Что следует изменить в сервисе

В последнее время фиксируются случаи покупки билетов в женские купе мужчинами. Об этом пишут пользователи соцсетей, а также рассказывают железнодорожники. Поэтому при посадке возникают конфликтные ситуации. Но оказывается, что мужчины выбирают места в женских купе из-за безвыходной ситуации, когда в продаже нет других мест.

По Правилам перевозок железнодорожным транспортом, проводник должен допустить пассажира к проезду на месте, указанном в его билете. Если это место в женском вагоне, то начальник поезда составляет акт и размещает мужчину в другом вагоне. Такие ситуации можно исключить только при наличии пропорционального предложения мест в поездах.

Если в продаже есть женские купе, параллельно должны быть свободные места в смешанных вагонах. Но в период ажиотажного спроса на перевозку это практически невозможно.

Фото: По Правилам перевозок железнодорожным транспортом, проводник должен допустить пассажира к проезду на месте, указанном в его билете (Getty Images)

Можно ли говорить о дискриминации мужчин, когда для покупки доступны только женские места? Утверждать на 100%, что это дискриминация, было бы некорректно, ведь железная дорога не ставит своей целью обделить местами в поездах именно мужчин. Это больше похоже на несовершенный алгоритм распределения мест.

Но перевозчик должен предоставлять равноправные возможности для покупки билетов. Если "Укрзализныця" не устранит этот пробел, то не исключено, что компанию действительно могут обвинить в дискриминационных действиях против мужчин.

Кроме того, железная дорога должна усовершенствовать алгоритм продажи билетов, убрать зональные ограничения. Например, до станции Волочиск билеты на поезд №81 Киев-Ужгород предварительно продаются только в женский вагон, другие места недоступны, несмотря на их фактическое наличие от начальной станции.

"Укрзализныце" также следует извещать пассажиров "женского вагона" о том, что коридор остается местом общего пользования. Ведь некоторые женщины ошибочно полагают, что весь вагон в их распоряжении. Поэтому возникают недоразумения, когда из соседних вагонов проходят проводники или пассажиры мужского пола.

То же касается ситуаций, когда в женском вагоне хочет ехать семья с мужем. По сути, такой вариант вполне допустим, но железная дорога не дала никакого разъяснения проводникам, как действовать в таких случаях.

Фото: "Укрзализныци" также следует извещать пассажиров "женского вагона" о том, что коридор остается местом общего пользования (Getty Images)

В итоге следует сказать, что сам факт наличия женских вагонов в поездах – положительная тенденция в сфере транспортных услуг. Вместе с этим специалистам "Укрзализныци" следует усовершенствовать механизм распределения мест с целью паритетного доступа к билетам для женщин и мужчин.

Также перевозчик должен принимать меры по соблюдению правопорядка в поездах, обеспечивать сопровождение рейсов или полицией или ведомственной охраной "УЗ".

Отметим, что в Украине давно звучат планы перехода на европейскую колею и интеграцию украинской железной дороги с Европейским Союзом. С началом полномасштабной войны этот вопрос стали обсуждать гораздо более активно. Олег Васильев проанализировал, почему евроколея важна для Украины.

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