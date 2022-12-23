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Заселят через год. Во Львове построят многоэтажки для переселенцев

Фото: Помощь переселенцам во Львове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Во Львове через год планируют построить жилье для переселенцев со специальными потребностями. Две 8-этажки возведут рядом с социально-реабилитационным центром.

На строительство социального жилья ЕС предоставит Львову 19,5 млн евро в рамках программы "Незламні", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Европейского Союза о поддержке Украины.

Отмечается, что строительство социального жилья для пострадавших от войны людей со всей Украины планируют завершить к началу зимы 2023 года. Там будут временно проживать перемещенные лица, нуждающиеся в длительной реабилитации.

"23 декабря завершается международный архитектурный конкурс на строительство этого жилья. Архитекторы должны предложить качественный проект, который можно быстро претворить в жизнь, ведь это – программа чрезвычайных мер, которую должны реализовать максимально быстро", – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

Город должен выделить земельный участок для социального жилья, подвести туда все необходимые коммуникации и обустроить территорию, включая бомбоубежище.

Напомним, мы писали, что в Черновцах строят модульный городок для переселенцев.

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