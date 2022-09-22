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Брони не принимаются. В Швейцарии отказываются от туристов из России

Фото: Отдых в Швейцарии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Швейцарии решили отказаться от российских туристов – с 16 сентября правительство отменило для них упрощенный визовый режим, а туроператоры прекратили прием заказов из РФ.

В стране подсчитали туристический поток из России во время войны – отдых в богатой европейской стране предпочли тысячи состоятельных россиян, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Тысячи россиян поехали в Швейцарию вопреки войне

Хотя Россия ведет полномасштабную войну против Украины, россияне не отказывают себе в путешествиях по миру, включая и Швейцарию.

По данным газеты "NZZ am Sonntag", за 7 месяцев 2022 года отели в Швейцарии зарегистрировали 61214 ночевок российских туристов. Средний срок пребывания – более 3 ночей, что выше среднего. Значит, россияне нередко приезжали провести отпуск.

При этом агрессия РФ против Украины и санкции все же влияют на отношение к российским туристам в стране. Швейцарская сфера туризма стремится дистанцироваться от ранее привлекательного рынка, отмечает издание.

Официальный национальный туроператор Швейцарии и крупнейший организатор поездок в страну Switzerland Travel Centre AG (STC) больше не принимает бронирования из России.

Фото: Архитектура в Швейцарии (unsplash.com/ricardo-gomez-angel)

Что даст отмена упрощенной выдачи виз

В пятницу 16 сентября 2022 года Федеральный совет Швейцарии принял решение приостановить упрощенный режим выдачи въездных виз гражданам России.

Решение согласовывает визовые правила Швейцарии с визовыми нормами Европейского союза. В ЕС отменили упрощенный визовый режим для россиян с 9 сентября. Швейцария не входит в ЕС, но является членом Шенгенского соглашения.

Отмечается, что россиянам не будут отказывать в выдаче шенгенских виз, но процедура получения разрешения на въезд будет прежней. То есть, придется предоставлять больше документов и справок, оплачивать сборы дороже.

Кроме туристических ограничений, Швейцария временно приостанавливает еще и обмен налоговой информацией с Россией в связи с санкциями против РФ.

Это затронет банковскую сферу – немало российских компаний имели свои филиалы в Швейцарии, чтобы хранить там свой капитал.

Напомним, мы писали, что у российских туристов в Турции проблемы из-за санкций.

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