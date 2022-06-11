На заміну морю. Мальовничі Шацькі озера відкривають сезон відпочинку

Шацькі озера на Волині – знаменитий туристичний магніт Полісся, куди щороку приїздили на відпочинок тисячі українців. В цьому році туристичний сезон також відбудеться. Бо прозорі лісові водойми – унікальна альтернатива морським курортам.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, яким буде відпочинок на Шацьких озерах влітку 2022 року.

10% місць на базах відпочинку уже заброньовані

Шацькі озера - це група озер серед мальовничої природи Полісся. Їхати треба в Ковельський район, смт Шацьк. У 1983 року тут створили Шацький національний природний парк для охорони рідкісних природних комплексів площею 32 тисяч гектарів.

Загалом група водойм налічує 30 озер, з яких найбільш відоме для купання та відпочинку – Світязь. Навколо озер побудовано багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів.

Фото: Озеро Піщане - одне з Шацьких озер (wikipedia.org)

Відкривати сезон на Шацьких озерах планують орієнтовно з 15 червня, розповів 12 каналу заступник директора Шацького НПП Василь Матейчик.

"Наш край сьогодні можливо став основним для відпочинку. Але великого напливу туристів не передбачаємо, тому що війна є війна, і багато факторів впливає: ціни, логістика і безпекова ситуація. Але готуємося", – каже староста села Світязь Віктор Плейтух.

За його словами, раніше більшість туристів приїжджали з Київщини, Рівненщини, Львівщини, Житомирщини. В цьому році відпочинком в локації, яку називають перлиною Волині, цікавляться також чимало переселенців.

У зв'язку із ситуацією в країні цього літа не будуть проводити жодних свят. Туристам доведеться дотримуватися комендантської години.

Власники садиб та баз відпочинку готуються до туристичного сезону. Вже зарезервовані 10% місць на базах, повідомив "Суспільному" секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.

Туристам, окрім озер, будуть доступні туристичні маршрути та еко-стежки.

"Саме в цьому році ми можемо запропонувати туристам побачити красу Шацького поозер'я. Готові показати гостям природу: це не тільки тих три-п'ять великих озер, на яких відпочивають, а безпосередньо як і наш бренд "Природа 30 озер", – додав він.

Фото: Відпочинок на озері Світязь (instagram.com/_svitiaz_svoim)

Які будуть нові ціни на Шацьких озерах

Через невеликий попит та війну деякі підприємці не підвищуватимуть ціни на відпочинок. Інші кажуть, що змушені будуть це зробити через інфляцію та вартість пального.

"Дзвонять наші постійні клієнти, цікавляться, чи ми будемо працювати. Бронюють. Не так інтенсивно, як було, але все ж", - каже виданню власниця однієї з баз відпочинку поряд із центральним пляжем Наталія Дужич.

В цьому році вона скасувала передоплату, адже люди й так бояться планувати відпочинок. А ціни залишились минулорічні – 500 гривень на добу за тримісний номер з холодильником і телевізором, спільними кухнею та санвузлом. Номери "люкс" за 1600 гривень розраховані на більшу кількість гостей – в них є 2 кімнати, окремі санвузол та кухня.

Інші підприємці, які готують приміщення для прийому туристів, будуть піднімати ціни. Втім, вони мають зрости не суттєво – на 10%.

Наприклад, одномісний номер без харчування на Гряді коштуватиме від 500 гривень на добу.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують тури Києвом та за місто.