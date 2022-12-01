Осталось 6 земель. Куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать

Германию как страну временного убежища выбрали уже более 1 миллиона украинцев. Часто сюда переезжают после получения статуса в других странах.
Из-за переполненности жилья, куда можно расселять украинцев, большая часть земель Германии прекратила прием беженцев. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где еще принимают наших людей и на какую помощь можно рассчитывать.
В Германию жители Украины могут ехать с любым документом, подтверждающим гражданство или с видом на жительство. Находиться в качестве туриста с биометрическим паспортом можно 90 дней.
Без визы или немецкого вида на жительство украинские беженцы могут находиться в Германии до 29 августа 2023, если первый въезд будет до 31 мая 2023 года. Подать заявление на право пребывания по временной защите следует в течение первых 90 дней от въезда.
По прибытии беженцы проходят 4 этапа:
• первая регистрация;
• распределение по месту жительства (при получении социальной помощи);
• регистрация адреса проживания по месту назначения;
• подача заявления на получение вида на жительство.
"С того момента, как военные беженцы просят государственную поддержку в виде проживания, ухода или социальных выплат, обязательно обратитесь в центр приема в вашем районе или в полицию", - говорится на сайте Федерального управления по делам миграции и беженцев.
Если беженец получает социальную помощь, при регистрации его проинформируют, где он будет сначала жить в Германии.
"Это распределение необходимо для того, чтобы расходы по уходу за беженцами распределялись равномерно по городам и муниципалитетам. Если вы находитесь на социальном обеспечении и у вас нет личного и постоянного жилья, вам будет выделено конкретное место. Вы можете подать заявление на получение разрешения на проживание только в этом месте", - объясняют беженцам.
Выплаты, на которые могут рассчитывать украинцы, с начала 2023 года увеличат. Например, одинокий человек будет получать 502 евро (сейчас 443 евро). Люди в паре будут получать по 451 евро (сейчас 404 евро). Выплаты на детей в зависимости от возраста будут составлять от 318 до 420 евро в месяц.
По данным Немецко-украинской благотворительной ассоциации Ukrainian Future, украинцев еще принимают в шести федеральных землях Германии. Украинцев селят в лагерях в таких землях:
Отмечается, что другие земли не принимают кроме редких исключений.
"Вы можете получить распределение в непринимающую землю, только если у вас там есть:
Кроме прописки необходимо выяснить, принимает ли город беженцев. Это можно узнать только в миграционной службе этого города (Ausländerbehörde). Миграционные службы не всегда отвечают на звонки и не всегда быстро обрабатывают электронные письма.
Фото: Временный пункт размещения в аэропорту Берлина (gettyimages.com)
Если прописки нет или город закрыт, можно зарегистрироваться только через пункты лагерей первичного приема:
Напомним, мы писали, как получить вид на постоянное проживание в Германии после войны.