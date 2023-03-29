Оставалось 20 минут. В SkyUp раскрыли детали о последнем рейсе перед вторжением РФ

Украинская авиакомпания SkyUp во время войны и в условиях закрытого неба задействовала за границей почти весь свой флот и выполняет рейсы в разные страны. Но один самолет вывезти не удалось: ему оставалось буквально 20 минут полета в Кишинев из Борисполя, когда борт попросили вернуться в аэропорт вылета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Что произошло с украинскими авиакомпаниями за более чем год войны".

Перед вторжением России в Украину европейские лизингодатели потребовали у украинских компаний вывезти из страны арендованные самолеты.

На момент полномасштабного вторжения у SkyUp было 11 самолетов, 10 из которых находились за границей, рассказали в пресс-службе компании.

"Один самолет находится в Украине и сейчас. Также в течение года мы получили еще один самолет. Таким образом на сегодняшний день у нас флот в общей сложности 12 самолетов, 11 из которых задействованы в операционной деятельности за рубежом", – вспоминают в SkyUp.

Последний самолет вылетел из Борисполя 24 февраля 2022 года. Он уже был 20 минут в полете, и ему оставалось практически 20 минут до границы. Но его направили в аэропорт вылета. Если бы успели долететь, весь флот компании на момент начала войны был бы за рубежом.

Ранее об этом случае в интервью Forbes рассказывал СЕО SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

"Самолету оставались те же 20 минут, но "Украэрорух" выдал NOTAM (уведомление пилотам об опасности во время полета – ред.), мы получили приказ вернуться в Борисполь. Еще бы немного, и мы бы сохранили весь флот. Этот самолет до сих пор в Борисполе. Он в безопасности, обслуживается", – объяснил руководитель компании.

Ранее стало известно, как за часы до войны удалось спасти из Гостомеля сверхтяжелый самолет "Руслан".

Также стало известно, какая еще одна украинская авиакомпания может начать полеты за границей.

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