Заоблачные цены. Сколько стоит отдых на Новый год в Карпатах

Зимний отдых в Карпатах в этом году недешевый из-за высокого спроса. Люди соскучились по катанию на склонах, потому что прошлая зима была малоснежная. Самые высокие цены – традиционно на Новый год.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит короткий отпуск на новогодние даты на самых популярных горнолыжных курортах Карпат.

Цены на проживание на Новый год могут быть в два раза выше

На новогодний период в опулярных локациях уже много жилья забронировано. К примеру, в Буковеле по данным сайта booking.com, недоступно уже 96% мест в отелях 4* и 5* со спа-центром, которые расположены в радиусе 1 км от центра курорта.

В отелях-усадьбах уже забронировано более половины вариантов жилья, рассказывал в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

"Люди начинают бронировать новогодний отдых еще с октября. В прошлом году декабрь был без снега, а сейчас уже заснежило. Поэтому есть надежда, что зима будет снежной, и люди будут ехать в Карпаты за любые деньги, потому что многие в прошлом году не смогли отдохнуть и соскучились по лыжам",– отметил он.

По словам специалиста, начиная с 23 декабря, цены на проживание начинают расти. Если человек бронирует жилье с 23 декабря по 5 января, то с 23 по 27 будет одна цена, затем новогодние три дня ему посчитают по самой высокой цене, а со 2 января цена будет, как с 23 по 28 декабря.

На Новый год и Рождество стоимость проживания в некоторых местах размещения может вырасти в два раза по сравнению с другими днями зимой.

Фото: Отель в Буковеле (booking.com)

Сколько стоит самый дорогой отдых в Карпатах

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с 30 декабря по 3 января (4 ночи) среди доступных вариантов жилья на сайте booking.com.

К примеру, в отеле Radisson Blu Resort Bukovel 5* со спа-центром и крытым бассейном рядом с подъемником № 7 улучшенный номер с завтраком обойдется в 101 538 грн.

В Mountain Residence Apartments & Chalet в Буковеле апартаменты с 2 спальнями с завтраком обойдутся в 90 485 грн.

В отеле Ribas Karpaty 4* со спа-центром и бассейном, который расположен рядом с подъемником, 4 ночи проживания в номере-стандарт стоят 80 700 грн с завтраком.

В спа-отеле MARION 4* в 0,8 км от центра с закрытым бассейном новогодний отдых в номере "Делюкс" с видом на горы обойдется в 56 896 грн.

Цены на других курортах отличаются. Например, в Пилипце в гранд-отеле "Пилиппец" 4* рядом с тремя горнолыжными подъемниками, в котором есть спа-центр, номер "Люкс" обойдется в 28 тысяч гривен за 4 ночи. Завтраки включены.

На высокогорном курорте Драгобрат в отеле "Вотавилю" четыре ночи на новогодний период можно провести за 38 520 грн в семейном номере. Завтрак и ужин включены.

Фото: Отдых в Пилипце (booking.com)

На курорте Славское также можно найти заоблачные цены. Например, вилла "Альпийка" в 150 м от горнолыжного комплекса и горного склона Высокий Верх предлагает проживание для двух взрослых и ребенка за 107 280 грн за 4 ночи в вилле "Делюкс", где есть две спальни и гостиная. Завтрак включен.

Во сколько обойдется бюджетный вариант проживания

В Буковеле номера в более бюджетных отелях неподалеку от центра стоят от 3000 грн в сутки.

Например, в отеле Salut 4* в 0,7 км от центра двухместный номер обойдется в 14 000 грн без завтраков. Номер-стандарт – в 22 000 грн за 4 дня.

В отеле "Альпин" в 1 км от склонов проживание в двухместном номере обойдется в 13 800 грн с завтраками.

На Драгобрате в отеле "Горизонт" можно отдохнуть за 20 000 грн в улучшенном семейном номере с завтраками и ужином.

На курорте Пилипец номера в усадьбах стоят от 6000-7000 грн за четыре дня. В то же время проживание в гостиницах обойдется от 11 тыс. гривен. Например, в гостинице "Берлога Пилипец" улучшенный четырехместный номер обойдется в 12 000 без завтраков.

Фото: Одна из гостиниц на Драгобрате (booking.com)

В Славском в 1,5 км от подъемника в отеле Terem отдых на новогодний период в стандартном номере с двумя односпальными кроватями обойдется в 6972 грн без завтраков.

Напомним, мы писали, как организовать отдых в Буковеле дешевле. Следует искать жилье рядом с курортом.

Напомним, мы писали, сколько стоит комфортно отдохнуть в Карпатах зимой. Бюджет отпуска зависит от выбранного региона.

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