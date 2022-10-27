Погибли 50 тысяч дельфинов. Как оккупанты уничтожают природу Черного моря

На экосистему влияют гидролокаторы кораблей и взрывы бомб

В Черном море погибла пятая часть дельфинов из-за русских военных кораблей. Места гнездования редких птиц уничтожили бомбардировки, а в заповедных лиманах утонули десятки неразорванных ракет.

Какой вред экосистеме Черного моря нанесли военные действия оккупантов, TRAVEL РБК-Украина рассказал руководитель научного департамента природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Как пострадал от войны крупнейший природный парк Европы

"Тузловские лиманы" – один из самых больших природных парков Европы, имеющий площадь почти 28 тысяч гектаров и охватывающий 13 лиманов. И на сейчас – единственный в Украине заповедник Черноморско-Азовского побережья, который не был оккупирован.

Впрочем, вред от войны достиг и этого участка дикой природы – весной от обстрелов сгорело примерно 100 гектаров леса и степи. Из-за обстрелов птицы изменили пути миграции, отказались от гнездования на территории парка.

"Было много бомбежек разными ракетами, а это тяжелые металлы, химические соединения, о которых еще неизвестно, как они повлияют на растения и беспозвоночных животных в месте воронок", - рассказывает Иван Русев.

Фото: Пейзаж на природный парк (facebook.com/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

Он вспоминает, что в начале войны на территории парка упали 200 снарядов, многие не разорвались, они остались на заиленном дне.

"Впереди большая работа по разминированию. Есть заболоченные территории, где сейчас никто не бывает. Эти бомбардировки уничтожили места гнездования редких видов птиц, которые прилетают из Африки. В марте их колонии были полностью разорены бомбежкой", - рассказывает специалист.

Через "Тузловские лиманы" пролегает один из самых больших миграционных путей, весной и осенью птицы останавливаются здесь на подкормку и отдых. В этом году миграционные пути весной были разорваны, потому что птицы пугались и искали другие места кормления. А если не находили достаточно пищи, то летели, не набрав нужную массу, а на местах гнездования не могли вывести достаточно птенцов – что влияло на популяцию.

Фото: Птицы в парке "Тузловские лиманы" (facebook.com/rusevivan)

Дельфины начали умирать от голода и мин

Впрочем, наибольший ущерб был причинен дельфинам в Черном море – по ориентировочным подсчетам, с начала войны погибли чуть ли не 20% китообразных.

В Черном море обитают три вида китообразных – афалины, белобочки и азовки. В прошлом столетии насчитывалось 2 млн особей. Два года назад их насчитали 253 тысяч – проводилась большая экспедиция в рамках соглашения по охране китообразных АКОБАМС, отмечает Иван Русев.

До войны дельфины погибали, когда попадали в браконьерские или рыболовные сети в северо-западной части Черного моря, которых насчитывалось до 3 тысяч километров.

"Раньше на 44 километрах побережья парка максимально насчитывали 3 погибших дельфина в год. С начала марта до оккупации Змеиного острова насчитали 44 погибших животных только на доступных нам 6 км берега", - отмечает ученый.

Фото: Найденные остатки дельфина (facebook.com/rusevivan)

Он объясняет: ранее было видно, что погибшие животные стали жертвами браконьеров – у них были отрезаны плавники или на теле оставались следы сеток, а в этом году дельфины внешне не повреждены.

"К нашему берегу подходили субмарины на расстояние 200 метров, ночью запускали квадрокоптеры, использовали сонары (гидролокаторы). Их мощные сигналы поражают внутреннее ухо дельфинов, они получают акустическую травму и теряют ориентацию", - объясняет влияние военных кораблей.

Весной в северной части Черного моря было много дельфинов. Они оказались в зоне действия сонаров.

"При нарушении эхолокации дельфинам трудно искать пищу. Им нужно есть ежедневно по 30 кг рыбы. Если рыбы нет, дельфин теряет вес и иммунитет, начинает болеть. Также находили на берегу дельфинов, которые были обожжены взрывом мины на расстоянии, потому что те, что наткнулись на них, тонули на месте. Дельфин может наткнуться на мину только тогда, когда он поражен чем-то, здоровое животное обошло бы ее", - отмечает ученый.

Также при деоккупации происходили мощные бомбардировки акватории моря, мощные толчки от которых люди испытывали на берегу.

"Когда бомба падает в море, дельфины как очень чувствительные существа быстро поднимались на поверхность воды и получали кессонную болезнь, как аквалангисты. Это могло приводить к инфаркту миокарда у дельфинов", - добавляет он.

Фото: Побережье Черного моря в Одесской области (facebook.com/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

От кораблей погибла пятая часть дельфинов Черного моря

Массовую гибель дельфинов наблюдали ученые в Румынии, Болгарии и Турции. Румынские исследователи обнаружили, что большинство дельфинов погибли от поражения внутреннего уха.

Также украинские ученые наталкивались на информацию из российских источников о гибели 650 дельфинов на побережье Крыма в апреле-мае, хотя там утверждали о гибели только от инфекций.

"Даже при отсутствии полной информации мы вышли на цифру 2500 особей, которые были найдены погибшими. А по данным национального агентства океанографии США, исследовавшего такие явления во время учений НАТО в океанах, не более 5% дельфинов и китов выбрасывает на берег. 95% всех погибших дельфинов тонут, наблюдатели их не видят", - добавляет Иван Русев.

Именно такой метод подсчета приводит ученых к цифре гибели 50 тысяч дельфинов в Черном море с марта по конец июля 2022 года. Это без учета животных в Азовском море, по которым пока нет никакой информации.

В последние два месяца, когда в северо-западной части Черного моря нет кораблей и субмарин, на берегу перестали находить погибших дельфинов.

Фото: С уходом кораблей перестали находить погибших дельфинов (facebook.com/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

После войны необходима большая резервация для размножения дельфинов

Нужно создать крупную по площади морскую резервацию на 3000 кв. км в территориальных водах Украины возле Змеиного острова для охраны дельфинов, чтобы они естественно восстановили свою численность, объясняет специалист.

"В период стресса они почти не размножаются: афалина дает одного детеныша раз в 2-3 лет. Потребуется много лет, чтобы восстановить популяцию под наблюдением ученых - на охраняемой территории без браконьеров и кораблей", - говорит Иван Русев.

По словам ученого, дельфины в Черном море не имеют "прописки" и являются общими для всех черноморских стран. Впрочем, они зимуют на глубинах у Грузии и Турции, а в Украину приплывают питаться рыбой и планктоном, здесь и размножаются.

"Дельфины любят больше Украину, поэтому так важно, чтобы создать у нас условия для их восстановления", – рассказывает специалист.

Дельфины являются вершиной пищевой цепи в Черном море - они "санитары моря", которые поедают рыбу и регулируют ее численность. Если китообразные исчезнут, нарушится баланс экосистемы, со временем живые организмы исчезнут и Черное море станет мертвым, отмечает ученый.

Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (ukrainer.net)

"В целом влияние на экосистему Черного моря разноплановое и беспрецедентное. Он оценивается в миллиарды убытков. Мы постараемся получить репарации на восстановление этой уникальной дикой природы. Потому что птицы вернутся, но для них нужно будет создавать большие охранные территории с наказанием для охотников, чтобы во время миграции пернатые могли остановиться на подкормку и не подвергались стрессу", - заключает он.

Украина обязалась перед ЕС довести охранные территории до 15% в 2025 году – сейчас таких только 6,4%.

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