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Появится скоро. В Германии окончательно согласовали дешевый проездной

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Пятница 09 декабря 2022 15:41
Появится скоро. В Германии окончательно согласовали дешевый проездной Фото: Поезда в Германии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии готовятся запустить новый льготный билет для поездок общественным транспортом и поездами по всей стране.

О финансировании единого проезного за 49 евро договорились канцлер Олаф Шольц и представители регионов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Германии пассажиры скоро смогут пользоваться "немецким билетом" (Deutschlandticket) – это единственный месячный проездной, который будет действовать на всей территории страны в общественном транспорте, за исключением скоростных поездов.

Об этом 8 декабря заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в Берлине с главами федеральных земель.

"Немецкий билет" появится – и уже скоро. Мы устранили все препятствия", – сказал он.

Ранее сообщалось о том, представителями федерального центра и регионов Германии не могли договориться, из каких средств будет финансироваться этот проект.

Появится скоро. В Германии окончательно согласовали дешевый проезднойФото: Единый проездной будет действовать в общественном транспорте и поездах (pixabay.com)

Новый "немецкий билет" за 49 евро придет на смену "билету за 9 евро", действовавшему 3 месяца летом как эксперимент по всей стране. С 1 сентября транспорт Германии вернулся к обычным тарифам, что вызвало волну недовольства в стране.

К примеру, месячный билет на общественный транспорт Берлина обычно стоит 86 евро.

В начале ноября министр транспорта Германии Фолькер Виссинг прогнозировал, что проездной билет стоимостью 49 евро может быть доступен до конца нынешнего года. Между тем представители транспортных компаний называли более реалистичной дату запуска нового проездного – 1 апреля 2023 года.

Напомним, мы писали, что украинцев в Германии начали штрафовать на сотни евро.

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