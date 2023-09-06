Идет на спад. В Польше нашли способ остановить распространение "болезни легионеров"

В польском городе Жешув вспышка "болезни легионеров" идет на спад. С июля от инфекции заболели 166 человек, из которых 19 скончались.

Распространение заболевания удалось остановить после дезинфекции системы водоснабжения хлором, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Во вторник в Жешуве заболел только один человек, что свидетельствует о спаде распространения заболеваемости. Перед этим власти прибегли к хлорированию системы водоснабжения.

Бактерии легионеллеза размножаются в теплой воде и передаются через вдыхание капель. В легкой форме болезнь напоминает грипп, в тяжелой – пневмонию. Лечат болезнь антибиотиками. Люди, умершие в Польше от легионеллеза, были в возрасте от 64 до 95 лет и имели тяжелые болезни.

Поскольку город расположен у границы с Украиной, в распространении инфекции российская пропаганда обвинила украинских беженцев.

На днях уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин написал в соцсети, что россияне имели целью разжечь вражду между поляками и украинцами, а также посеять панику в городах Польши.

"Такого рода ерунда и абсурд – типичная линия влияния России, которая пытается разжечь недоверие между поляками и украинцами, ненависть между нашими обществами. А с другой стороны пытается показать, что Польша принимает непосредственное участие в военных действиях", – отметил он.

Напомним, мы писали, чтов Польше опровергли фейк о поездках беженцев по выплатам.

Ранее сообщалось, сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья для беженцев в Польше.

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