Wizz Air заставили заплатить компенсации за задержки рейсов: как это удалось

В судах Великобритании накопилось много жалоб за игнорирование прав пассажиров во время отмен и задержек рейсов Wizz Air. В ситуацию вмешалось Управление гражданской авиации страны.

Регулятор обязал авиакомпанию изменить свою политику и процедуры для пассажиров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Управление гражданской авиации обязало Wizz Air гарантировать пассажирам перебронирование на альтернативный рейс и сервис в случае задержки и отмены рейса.

"Пассажиры имеют полное право ожидать, что их жалобы и претензии разрешены быстро и эффективно, а авиакомпании относлись к ним справедливо и в соответствии с правилами. В прошлом году мы дали понять Wizz Air: то, как авиакомпания относилась к клиентам, является неприемлемым", – сказал временный глава управления Пол Смит.

Отмечается, что авиаперевозчик согласился изменить свои правила и пересмотреть отклоненные запросы пассажиров на компенсации.

"Это гарантирует пассажирам, которые отправили жалобы Wizz Air в прошлом, а их претензии были некорректно отклонены, что они получат деньги, которые им полагаются по закону", –­ заявили в организации.

Теперь Wizz Air должен выплатить пассажирам компенсации за альтернативные рейсы после отмены, а также за проживание в отелях, если из-за задержки вылет переносился на следующий день.

Управление гражданской авиации будет контролировать, как Wizz Air применяет обновленную политику по отношению к пассажирам. Также регулятор в выборочном порядке проверит, как лоукостер выплатил компенсации про предыдущим претензиям пассажиров.

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