ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десятки миллионов пассажиров. Названы наиболее загруженные аэропорты Европы

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 12:17
Десятки миллионов пассажиров. Названы наиболее загруженные аэропорты Европы Фото: Пассажиры в аэропорту Лондона (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Международный совет аэропортов (ACI World) опубликовал новые данные о трафике в аэропортах мира. Лучшие воздушные ворота в Европе обслужили десятки миллионов пассажиров в 2022 году.

У каких европейских аэропортов был самый большой трафик пассажиров, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Наиболее загруженным в европейском регионе оказался аэропорт Стамбула. В 2022 году там было зарегистрировано более 64,2 млн пассажиров. В международном рейтинге аэропорт Стамбула сейчас занимает 7 место, в 2021 году – всего 14-е.

Аэропорт Лондона – на втором месте по трафику пассажиров в Европе и на восьмом – в мире. В 2022 году через эти воздушные ворота прошли 61,6 млн человек, тогда как в 2021 году –19,3 млн пассажиров.

Аэропорт Парижа является третьим по загруженности аэропортом в Европе и десятым в мире. В 2022 году там приняли 57,4 млн пассажиров.

Десятки миллионов пассажиров. Названы наиболее загруженные аэропорты ЕвропыФото: Аэропорт Стамбула (gettyimages.com)

Также в топ-5 наиболее загруженных аэропортов Европы входят воздушные ворота Амстердама (52,4 млн пассажиров) и Мадрида (50,6 млн человек). В этих странах пассажиропоток аэропортов за год вырос больше, чем вдвое.

На шестом месте оказался немецкий аэропорт Франкфурта, который в 2022 году принял 48,9 млн пассажиров. По сравнению с другими европейскими аэропортами там трафик вырос за год всего на 24,4%.

Напомним, мы писали, что пассажиры в Европе предупреждают о проблемах в аэропортах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондон Стамбул аеропорт пасажири
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Шатров
Как узкоколейные железные дороги дали развитие Закарпатью и где их увидеть сегодня: путеводитель
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Все мнения