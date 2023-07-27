Десятки миллионов пассажиров. Названы наиболее загруженные аэропорты Европы

Международный совет аэропортов (ACI World) опубликовал новые данные о трафике в аэропортах мира. Лучшие воздушные ворота в Европе обслужили десятки миллионов пассажиров в 2022 году.

У каких европейских аэропортов был самый большой трафик пассажиров, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Наиболее загруженным в европейском регионе оказался аэропорт Стамбула. В 2022 году там было зарегистрировано более 64,2 млн пассажиров. В международном рейтинге аэропорт Стамбула сейчас занимает 7 место, в 2021 году – всего 14-е.

Аэропорт Лондона – на втором месте по трафику пассажиров в Европе и на восьмом – в мире. В 2022 году через эти воздушные ворота прошли 61,6 млн человек, тогда как в 2021 году –19,3 млн пассажиров.

Аэропорт Парижа является третьим по загруженности аэропортом в Европе и десятым в мире. В 2022 году там приняли 57,4 млн пассажиров.

Фото: Аэропорт Стамбула (gettyimages.com)

Также в топ-5 наиболее загруженных аэропортов Европы входят воздушные ворота Амстердама (52,4 млн пассажиров) и Мадрида (50,6 млн человек). В этих странах пассажиропоток аэропортов за год вырос больше, чем вдвое.

На шестом месте оказался немецкий аэропорт Франкфурта, который в 2022 году принял 48,9 млн пассажиров. По сравнению с другими европейскими аэропортами там трафик вырос за год всего на 24,4%.

Напомним, мы писали, что пассажиры в Европе предупреждают о проблемах в аэропортах.