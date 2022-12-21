При утрате документов. Можно ли во время войны выехать из Украины без паспорта

Многие украинцы во время первой фазы российского вторжения уехали за границу с внутренними паспортами или вообще без документов. То же касается документов на детей. К сожалению, многие теряют удостоверение личности вместе с разрушениями домов или по другим непредсказуемым обстоятельствам.

TRAVEL РБК-Украина узнавало у эксперта, можно ли сейчас уехать из Украины со свидетельством о рождении вместо паспорта взрослому, а также какие документы нужно иметь при себе, если вы едете за границу с детьми.

Можно ли выехать со свидетельством о рождении вместо паспорта

Может ли совершеннолетний гражданин Украины в случае потери внутреннего паспорта и паспорта для выезда за границу выехать из Украины на основании свидетельства о рождении, если потерял внутренний и загранпаспорт?

Согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины пропуск граждан через границу осуществляется на основании паспортных документов, напоминает РБК-Украина адвокат, старший юрист Адвокатского объединения "Expatpro" Екатерина Затулко.

В мирное время такими документами являются:

паспорт для выезда за границу (загранпаспорт); дипломатический паспорт; служебный паспорт; проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан); удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа.

"На время действия военного положения дополнительно предоставлена возможность выехать по внутреннему паспорту. Возможности выехать взрослому на основании свидетельства о рождении нет. Поэтому в случае потери или повреждения как внутреннего паспорта, так и заграничного, нужно обратиться за оформлением новых паспортов и только после их получения выезжать с территории Украины", – объясняет она.

Фото: Украинцы во время военного положения имеют право выехать на основании внутреннего паспорта (Getty Images)

За пределами Украины загранпаспорта можно оформить в частности в представительстве ГП "Документ" в Польше.

Обратите внимание. Загранпаспорт с учетом военного положения может готовиться около двух месяцев, не считая времени пересылки готового документа за границу, ведь все паспорта печатаются на территории Украины. А удостоверение личности на возвращение в Украину производится самим консульством в течение 5 рабочих дней, иногда для проведения проверок этот срок может быть продлен до 30 дней. Удостоверение личности возвращения в Украину действует в течение 30 дней и только для путешествия в Украину.

Может ли ребенок выехать на основании свидетельства о рождении

Если у ребенка (до 16 лет) нет паспорта, выезд возможен на основании свидетельства о рождении. По достижении 16 лет для пересечения границы ребенку требуется внутренний или загранпаспорт, объясняет специалист адвокатского объединения.

С кем может уехать ребенок и при каких условиях:

Без нотариального согласия:

В сопровождении родителей или хотя бы одного из них;

В сопровождении бабушки/дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи или отчима при наличии документов, подтверждающих родственные связи. То есть если ребенок выезжает с мачехой, то нужно показать свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке мачехи с отцом ребенка;

В сопровождении любого лица по письменному заявлению родителя, заверенному органом опеки и попечительства;

При нотариальном согласии одного из родителей – с любым лицом.

По достижении 16 лет ребенок может пересекать границу самостоятельно.

"Имейте в виду, что вышеописанные правила касаются нашей страны. Для успешного пересечения границы других стран перед въездом и выездом нужно также проверять их правила", – советует Катерина Затулко.

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