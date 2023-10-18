ВТО ООН предлагает начать возрождать туризм в Украине: детали

Во Всемирной туристической организации инициируют создание рабочей группы по поддержке туризма и экономики Украины. Предлагается начать с организации мероприятий в безопасных регионах.

Об этом генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили заявил во вступительной речи на 25 сессии Генеральной Ассамблеи ВТО ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

Во Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) на сессии, которая начала работу в Самарканде (Узбекистан), инициируют создание рабочей группы для поддержки туризма Украины. Зураб Пололикашвили отметил, что организация должна объединить усилия всех членов туристического сообщества и сделать все возможное для возобновления въездного туризма в Украину.

"Уверен, что поддержка всех стран-членов ВТО ООН будет очень полезна и станет прекрасным началом возрождения туризма в Украине. Мы можем начать с организации разнообразных мероприятий в относительно безопасных частях страны, или же у границ с соседними государствами", – предложил Генсек ВТО ООН .

Фото: Рабочая группа ВТО ООН (предоставлено РБК-Украина)

1 июня 2023 года на 68-м заседании Европейской Комиссии Всемирной туристической организации ООН (ВТО ООН) Украину избрали председательствовать в этом органе.

На 69-м заседании Европейской комиссии ВТО ООН Украина как страна-глава европейского сектора представила программу туристического развития региона на 2024-2025 годы.

Ранее мы писали, что всемирно известный сервис бронирования жилья Airbnb после войны популяризирует Украину как туристически привлекательную страну. Соответствующий меморандум был подписан 25 сентября 2023 года.

Между тем, на туристической карте Украины стало больше "магнитов" – самых интересных локаций и объектов, привлекающих путешественников. Их список обновило Государственное агентство развития туризма Украины. Расширенный список насчитывает 170 достопримечательностей из всех 25 регионов Украины, в том числе Крыма.

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