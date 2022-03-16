Всебічна допомога. Стало відомо, скільки українців приїхало до Німеччини з початку війни

Станом на 16 березня, до Німеччини прибули близько 150 тисяч українців, які рятуються від війни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com

Майже 147 000 людей, які рятуються від війни в Україні, зареєструвалися в Німеччині після військового вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фаезер оголосила, що понад 2300 добровольців Агентства технічної допомоги (THW) вже працюють в Німеччині, щоб підтримати дітей, жінок і чоловіків, які втекли від війни в Україні, щоб влаштуватися в країні.

У заяві для преси, опублікованій Федеральним міністерством внутрішніх справ і у справах громад (BMI), міністр подякувала всім муніципальним помічникам, федеральні землі та багато інших організацій за їх солідарність з Україною, повідомляє видання.

Міністр зазначила, що українські біженці повинні отримати допомогу якомога швидше і всебічно, додавши, що з боку федерального уряду, держави і місцевого самоврядування для цього докладаються великі зусилля.

"Зараз мова йде про те, щоб забезпечити найкращий догляд і розміщення для людей, які втекли", — також зазначила вона.

За даними BMI, 148 волонтерів приїхали до Берліна для забезпечення тимчасових притулків і функціонування медичних установ, де українці можуть отримати допомогу.

Крім того, Німеччина виступила з ініціативою прийому 2500 українців, які проживають в цей час у Молдові. Про це МЗС Молдови повідомило після зустрічі міністра зі своїм німецьким колегою Анналеною Баребек.

До слова, всі громадяни України, які вирушають до Німеччини, можуть не платити за квитки на поїзд: польська державна залізнична компанія PKP оголосила, що пропонує безкоштовні квитки всім українцям, які прямують до Німеччини.

За даними компанії, українським біженцям дозволено безкоштовно подорожувати другим класом на дев'яти щоденних поїздах, які з'єднують польські міста Варшаву, Перемишль і Гдиню зі столицею Німеччини Берліном, а також Франкфуртом.

Також більшість країн Європейського Союзу ввели для українців можливість користуватися поїздами та автобусами безкоштовно.

Відзначимо, волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками та домашніми тваринами.