"Шкодить іміджу країни". Після скарг Єгипет послабив заборону на вуличні фотозйомки

Єгипет послабив заборону на вуличну фотозйомку для туристів. Їм більше не загрожує конфіскація фотоапаратів, але в країні, як і раніше, не дозволяють фотографувати дітей. А також те, що може "нашкодити іміджу країни".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Відвідувачам і жителям країни більше не потрібно потайки фотографувати вулиці Єгипту: влада оголосила, що аматорська фотозйомка в громадських місцях країни тепер знову дозволена. Іноземні блогери в останні місяці привернули увагу до заборони людям знімати фото і відео і до того, що навіть в туристичних місцях конфіскують фототехніку", - пише видання.

Тепер же Міністерство туризму і старожитностей Єгипту оголосило, що в країні "схвалили нові правила, що регулюють фотографування для особистого використання" як жителями Єгипту, так і туристами.

"Фотозйомка з використанням всіх видів традиційних фотоапаратів, цифрових фотоапаратів і відеокамер буде дозволена безкоштовно. Попередньо отримувати дозвіл не потрібно", — йдеться у повідомленні уряду.

Фото: Туристка в Дахабі (unsplash.com)

Раніше жителі країни та туристи багато разів скаржилися на те, що влада вимагала дозвіл на зйомку в громадських місцях, а іноді у людей вилучали камери і забороняли знімати, навіть коли у них був офіційний дозвіл.

У заяві влади йдеться, що обмеження на фотозйомку дітей і комерційну фотозйомку залишаться в силі. Також "повністю заборонено робити або ділитися фотографіями сцен, які можуть так чи інакше завдати шкоди іміджу країни".

"Відносне послаблення Єгипту щодо драконівських правил фотографії може послужити гарною ознакою для туристичного сектора, який генерує понад 10% ВВП і забезпечує роботою близько 2 мільйонів осіб в країні з населенням 103 мільйони людей", — пише The Guardian.

В Єгипет роками намагаються відродити життєво важливий сектор, який неодноразово постраждав після заворушень в країні та пандемії COVID.

Нагадаємо, в Єгипті будують нову столицю. Ми писали, як виглядатиме місто-гігант.

Також пропонуємо почитати, як Ізраїль залишається популярною у туристів країною всупереч війні.