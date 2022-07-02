Вперше з початку війни. У Чернігові почали відновлювати самобутню дерев'яну архітектуру

Вже упродовж кількох років волонтери з Чернігова відновлюють самобутню дерев'яну архітектуру міста і допомагають відродити любов до неї у місцевих мешканців.

Особливе дерев'яне різьблення, яке ще називають мереживом, традиційне для житлової забудови Півночі України. Його досі можна відшукати у низці регіонів, але таке різьблення практично не збереглося у великих містах України - тільки у Чернігові.

На початку червня проект "Дерев'яне мереживо Чернігова" відновив свою роботу після тривалої паузи, викликаної війною.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна автор та керівник проекту Станіслав Іващенко.

Продовжили відновлювати старовинний будинок 19 сторіччя

Проект відновили, повернувшись до робіт над старовинним будинком, вік якого налічує майже 120 років. Після завершення робіт споруда має стати окрасою вулиці та всього міста.

Минулого року очікувалося, що роботи продовжаться навесні, але цим планам завадило повномасштабне вторгнення Росії.

Фото: Після тривалої паузи проект відновив роботу на старовинному будинку по вулиці Чернишевського у Чернігові (Богдан Жовток)

Понад 50 метрів різьблених елементів треба було вирізати "з нуля"

"Ми повернулися до відновлення старовинного будинку кінця 19 століття, що знаходиться за адресою вул. Чернишевського 16. Роботи над ним розпочалися восени минулого року. Будинок має зо два десятки різних видів різьблених елементів, багато з яких потребують відновлення. Мова йде про 50+ метрів (!) різьблених елементів, які потрібно було вирізати "з нуля". І ми, по суті, на фінішній прямій", — розповідає Станіслав.

Фото: За згодою всіх власників торік будинок вирішили пофарбувати у досить нетипові на перший погляд кольори (Богдан Жовток)

Цікаво те, що декілька елементів на цьому будинку не збереглися у цілісному вигляді взагалі.

"Один з них ми скопіювали з двох інших будинків на цій самій вулиці, адже вони мають аналогічні віконні сандрики. А інший елемент вдалося повернути з небуття завдяки науковій реконструкції: по суті ми співставили такий самий елемент на іншому будинку зі спорідненим, але іншим елементом з цього будинку та вивели середнє", — пояснює він.

Роботи очікують завершити ще цього літа

Минулого року волонтери встигли виконати 70% робіт на будинку, але через настання холодів решту 30% довелося перенести. Як вони тоді думали, на весну.

Фото: Більшу частину робіт встигли виконати минулого року, але амбітні плани на весну перервала війна (Богдан Жовток)

"Так склалося, що наостанок нам залишилася, мабуть, найважча частина — карниз. Окрім того, що на цьому будинку його основна, фасадна частина зруйнована більш ніж на 50%, роботи ускладнює ще й висота. А отже, залежність від будівельних лісів, які треба орендувати", — розповідає Станіслав про особливості поточних робіт на будинку.

Тож зараз команда дороблює карниз, дофарбовує усю верхню частину будинку та "закриває" незавершені моменти на стінах та вікнах.

Фото: Зараз тривають роботи з відновлення карниза, також завершують деякі елементи на вікнах і стінах будинку (Богдан Жовток)

"Враховуючи мою сильну обмеженість у часі, припускаю, що будинок ми завершимо не раніше серпня", — каже Станіслав Іващенко.

Відео: Дерев'яне мереживо Чернігова (youtube.com/Ukrainer)

Завдяки волонтерам дерев'яне мереживо стало одним із туристичних брендів міста: до війни були розроблені екскурсії, присвячені суто таким будинкам. Сьогодні в онлайн-музеї проекту можна переглянути приклади дерев'яної архітектури у Чернігові, здійснивши віртуальну екскурсію. Також можна детальніше почитати про такий стиль архітектури та подивитися, де ще збереглися такі будинки в Україні.

"Дізнатися більше про проект можна у нас на сайті та у соцмережах - Facebook та Instagram, на які ми наполегливо запрошуємо підписатися", - запрошує автор проекту.

Підтримати проект фінансово:

https://www.patreon.com/merezhyvo

або:

4149 6293 8738 7897 Іващенко С.К.

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