Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании

За более чем полгода полномасштабной войны России против Украины временную защиту в Испании попросило более 130 тысяч украинцев. Немало из них и сейчас продолжают рассматривать эту страну как место, где можно получить временное убежище на время боевых действий.

Украинка Людмила Кузюк переехала в Испанию еще в марте этого года. Сначала жила в Мадриде, теперь в Барселоне. В колонке для TRAVEL РБК-Украина она перечисляет основные моменты, которые следует знать спасающимся от войны в этой стране.

Независимо от достатка. Испанцы довольны жизнью

24 февраля 2022 года внезапно изменило жизнь украинцев, и многие вынуждены покидать родные дома, переезжать в разные страны. Как же там, в Европе, куда мы так стремимся? Что делать украинцу в неизвестной стране и куда обращаться? Расскажу вам по собственному опыту, чего следует ожидать украинцам в Испании.

Среди стран Евросоюза Испания – это одна из самых бедных стран, однако здесь много и солнца, и моря, и гор. Поэтому только вы сами для себя должны выбрать, остаться ли в экономически развитой Германии или другой стране, или проехать дальше и остановиться здесь, в Испании.

Фото: Временную защиту в Испании попросило более 130 тысяч украинцев (Getty Images)

Даже тем, кому трудно дается преодолеть языковой барьер, после визита в Испанию будет хорошо известно, что означает "manana" (завтра), "no pasa nada" (ничего страшного), "tranquila" (спокойно). Именно этими словами можно описать эту интересную страну. "Все впереди, все будет хорошо!" - это один из девизов, по которому живут в этой стране. Испанцы – в целом веселые люди, любят отдыхать, в большинстве случаев довольны своей жизнью.

Даже если достаток испанцев низкий, они все же умеют радоваться, быть щедрыми, добрыми, веселыми, умеют быть собой и гордиться этим, чувствовать себя очень важными и быть простыми, заботиться о своем комфорте и быть уверенным в себе и своих убеждениях. Впрочем, как и во всех странах – здесь люди разные, хорошие и плохие, иногда и опасные – все зависит от того, кто вам встретится на жизненном пути.

Куда обращаться сразу после приезда в Испанию

Если вы приехали в Испанию, можно сразу обратиться в такие организации - Cruz Roja (Красный крест), ACCEM, CEAR, SAIER, ACNUR, CARITAS. Как правило, их представители всегда есть на вокзале, в аэропорту, иногда на ближних к границе автозаправках. Адреса их локальных представительств в каждом городе можно найти в интернете.

Если вы убегаете от войны и вам нужна временная защита, ее Испания выдает украинцам на 2 года (временная защита дает право на проживание и работу, а также доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и социальным услугам). Особо подчеркну здесь слово "право", ведь никто не обязан предоставить жилье или работу, и это важно знать выезжающим.

Фото: Представители международных организаций присутствуют на вокзалах, в аэропорту (Getty Images)

Итак, приехав в разные города страны, обращайтесь по следующим адресам:

Барселона: Fira Barcelona, 7 павильон, площадь Испании;

Мадрид – поезжайте в центр беженцев на Pozuelo de Alarcon;

Аликанте – Ciudad de La Luz;

Малага – Palacio de Ferias y Congresos.

В случае возникновения вопросов по поводу легализации документов звоните по телефону +34910474444 или на горячую линию Посольства Украины 0034 620 641 324. По этим номерам предоставляют консультации бесплатно и говорят на украинском языке.

Обратите внимание. Для общения в других организациях Испании важно знать язык – испанский. Его используют в общении по всей территории страны. Также в некоторых регионах есть свой региональный язык. Например, округ Барселона, острова Майорка, Менорка и т.д. – в этих локациях нужно знать каталонский и иметь "СИТУ". СИТА – это предварительная запись на прием к любому специалисту в разные инстанции и в любое место. Так здесь принято.

Фото: Испанский говорят по всей территории страны, но в округе Барселона, на островах Майорка и Менорка – на каталонском (Getty Images)

Какую финансовую помощь оказывают украинцам в Испании

Со 2 августа 2022 года определен размер финансовой помощи – 400 евро в месяц на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Выплата на несовершеннолетних прилагается к выплате одного из родителей или опекунов. Но сама процедура оформления помощи украинцам в Испании до сих пор не определена.

Помощь предусмотрена для тех, кто имеет временную защиту (NIE), прописку, у которой нет работы и доходов, не содержится другими религиозными или благотворительными организациями.

Учеба с 3 лет. Как отдать ребенка в школу в Испании

Для оформления ребенка в школу Испании нужно предоставить следующие документы:

прописку (certificado de empadronamiento). Ее можно получить, если вы арендуете/имеете жилье и у вас есть контракт на аренду/право собственности. Если жилье у вас от организаций CEAR, Cruz Roja (Красный Крест) – они должны вам дать подтверждение этого.

документ о получении временного статуса и NIE из полиции;

медицинскую карту SIP из ближайшего центра здоровья (centro de salud);

Номер телефона (испанский);

Фото: Обучение в испанских школах дети начинают с трех лет (Getty Images)

Обучение детей до 16 лет согласно законодательству в Испании обязательное. Все школы делятся на государственные (publico), получастные (concertado) и частные (privado).

Примечательно, что обучение в школе начинается с 3 лет. Классы распределяют по году рождения ребенка, и это часто отличается от того, в какой класс ребенок ходит в украинской школе. Практически все заведения для детей в возрасте до трех лет – частные.

В следующих публикациях мы расскажем о других аспектах жизни в Испании: медицине, социальной защите, возможностях работы и других важных для украинцев моментах.

Напомним, мы писали, какие зарплаты в Испании и кому платят больше всего.

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