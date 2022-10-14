Впервые в истории. Авиакомпания Wizz Air запускает рейсы в Узбекистан

Авиакомпания Wizz Air впервые полетит в Узбекистан – новый маршрут соединит столицу ОАЭ Абу-Даби с городом Самарканд.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Отмечается, что по новому маршруту рейсы будет выполнять эмиратское подразделение Wizz Air Abu Dhabi на новых самолетах Airbus A321neo, рассчитанных на 239 пассажиров.

Полеты запланированы с 13 декабря 2022 года. Они будут выполняться дважды в неделю, сообщила пресс-служба Wizz Air.

До сих пор традиционные бюджетные авиакомпании вообще не летали в Узбекистан. Страна ограничивала доступ на рынок иностранных авиаперевозчиков, чтобы поддержать государственную авиакомпанию Uzbekistan Airways.

Ситуация изменилась после того, как государство передало управление аэропортом Самарканда частной компании с иностранными инвестициями Air Marakanda.

С 1 октября 2022 года правительство сняло ограничение на количество рейсов и маршрутов для иностранных авиакомпаний при полетах в Самарканд, чтобы стимулировать развитие этого авиапредприятия.

Фото: Исторический центр в Самарканде (pixabay.com)

Места на новом маршруте Wizz Air могут заполняться туристами, которые захотят посетить Самарканд, а также часть пассажиропотока могут составить трудовые мигранты, которые будут летать в ОАЭ.

С 2001 года исторический центр Самарканда внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через город проходил исторический Шелковый путь, по которому везли товары из Китая в регион Средиземноморья.

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