Впервые за 15 лет. В Румынию начинает курсировать "Мармаросский экспресс"

С 18 января из Украины в Румынию начинает курсировать "Мармаросский экспресс" – поезд будет отправляться в соседнюю страну дважды в день.

Добраться из Рахова на румынскую станцию Вали-Вишеулуй пассажиры смогут через полтора часа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезда будут отправляться в Румынию дважды в день

Отмечается, что поезда "Мармаросского экспресса" №755/756 и №753/754 сообщением за Рахова до станции Валя-Вишеулуй доступны для пассажиров с 18 января.

Рейсы будут отправляться из Украины ежедневно в 6:10 и 14:10, а прибывать в 7:45 и 15:45.

Из Румынии со станции Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15, а в Рахов будут прибывать соответственно в 12:20 и 18:50.

"Мармаросский экспресс" имеет три вагона и насчитывает 182 места первого и второго класса. В поезде есть места для людей с инвалидностью и отдельный туалет. Цена билетов 2 класса – 180 грн, первого – 300 гривен.

Паспортный и таможенный контроль пассажиров будет проходить на станции Рахов.

Фото: Поезд в Румынию на станции в Рахове (t.me/UkrzalInfo)

График движения подстроен под удобные пересадки

Валя-Вишеулуй, или Вышивская Долина – это небольшой городок с украиноязычным населением сразу за румынской границей. Станция удобна тем, что оттуда согласованы стыковочные рейсы на Сигет, Клуж и Бухарест, отмечают в "Укрзализныце".

Кроме того, график движения поездов подстроен так, чтобы пассажирам было удобно добираться до станций и пересаживаться на другие поезда.

На станции Валя-Вишеулуй можно пересесть на следующие рейсы:

поезд R4116 Валя-Вишеулуй – Бухарест (отправка в 17:16, прибытие в Бухарест в 6:35. Обратная отправка из Бухареста поезда IRN1641 – в 21:01, прибытие в Вали-Вишеулуй – в 8:52);

поезд R04116 Валя-Вишеулуй – Клуж (отправка в 17:16, прибытие на станцию Клуж в 23:00. Отправка со станции Клуж поезда R4110 – в 3:35, прибытие в Вали-Вишеулуй – в 8:52).

Добраться до и из Рахова по Украине можно поездами из разных регионов. К примеру, из Львова назначают экспресс №810/809 Львов – Рахов – Львов. Из областного центра он будет стартовать в 7:00, а в Рахов в Закарпатье будет прибывать в 13:20. Из Рахова поезд отправляется в 14:34 – с прибытием во Львов в 20:50.

Фото: Станция Рахов (t.me/UkrzalInfo)

Также доступны другие рейсы:

№55/56 Киев - Рахов (ежедневно): прибытие в Рахов - в 7:27. Обратная отправка из Рахова – в 16:26; №26/25 Одесса - Рахов (ежедневно): прибытие в Рахов - в 9:12. Обратная отправка из Рахова – в 13:42; №95/96 Киев - Рахов (ежедневно): прибытие в Рахов - в 10:24. Обратная отправка из Рахова – в 18:18.

Пассажиры, путешествующие поездом из Рахова, могут любоваться окрестными пейзажами высоких гор, которые называют Гуцульскими Альпами, и живописных рек.

Напомним, мы писали, как добраться поездом в Словакию из Закарпатья.