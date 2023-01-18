Впервые за 15 лет. В Румынию начинает курсировать "Мармаросский экспресс"

С 18 января из Украины в Румынию начинает курсировать "Мармаросский экспресс" – поезд будет отправляться в соседнюю страну дважды в день.
Добраться из Рахова на румынскую станцию Вали-Вишеулуй пассажиры смогут через полтора часа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Отмечается, что поезда "Мармаросского экспресса" №755/756 и №753/754 сообщением за Рахова до станции Валя-Вишеулуй доступны для пассажиров с 18 января.
Рейсы будут отправляться из Украины ежедневно в 6:10 и 14:10, а прибывать в 7:45 и 15:45.
Из Румынии со станции Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15, а в Рахов будут прибывать соответственно в 12:20 и 18:50.
"Мармаросский экспресс" имеет три вагона и насчитывает 182 места первого и второго класса. В поезде есть места для людей с инвалидностью и отдельный туалет. Цена билетов 2 класса – 180 грн, первого – 300 гривен.
Паспортный и таможенный контроль пассажиров будет проходить на станции Рахов.
Валя-Вишеулуй, или Вышивская Долина – это небольшой городок с украиноязычным населением сразу за румынской границей. Станция удобна тем, что оттуда согласованы стыковочные рейсы на Сигет, Клуж и Бухарест, отмечают в "Укрзализныце".
Кроме того, график движения поездов подстроен так, чтобы пассажирам было удобно добираться до станций и пересаживаться на другие поезда.
На станции Валя-Вишеулуй можно пересесть на следующие рейсы:
Добраться до и из Рахова по Украине можно поездами из разных регионов. К примеру, из Львова назначают экспресс №810/809 Львов – Рахов – Львов. Из областного центра он будет стартовать в 7:00, а в Рахов в Закарпатье будет прибывать в 13:20. Из Рахова поезд отправляется в 14:34 – с прибытием во Львов в 20:50.
Фото: Станция Рахов (t.me/UkrzalInfo)
Также доступны другие рейсы:
Пассажиры, путешествующие поездом из Рахова, могут любоваться окрестными пейзажами высоких гор, которые называют Гуцульскими Альпами, и живописных рек.
Напомним, мы писали, как добраться поездом в Словакию из Закарпатья.