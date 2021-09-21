"Східна казка", бутік-готелі та атмосфера історії: чому варто запланувати поїздку в Самарканд восени

Одна з найбільш недооцінених українськими туристами країн - Узбекистан. Цієї осені українцям пропонують поринути у велич тисячолітньої архітектури та східного колориту країни, яку досвідчені мандрівники порівнюють з атмосферою Марокко.

Вже найближчим часом полетіти прямими рейсами в колишню радянську республіку можна буде декількома авіакомпаніями. Наприклад, в Самарканд з Києва запустили рейси у авіакомпанії Bees Airline. А з 26 вересня авіакомпанія Uzbekistan Airways відновлює авіасполучення між Ташкентом і Києвом.

Узбекистан відкрив кордони для українців під час пандемії ще в жовтні 2020 року. Цього року цей напрямок може стати справжнім відкриттям для наших туристів.

"Дуже красиві там місця - Самарканд, Бухара. Країна, яка насправді дуже приваблива, хоча і зараз не дуже популярна серед українських туристів", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Забуте старе". Що відрізняє Узбекистан від інших напрямків

Узбекистан - держава, в яку сьогодні їздять переважно самостійні мандрівники або цінителі ексклюзивних пам'яток. Втім, в 2021 році з'являється все більше можливостей для екскурсійних турів в цій країні, розповідає в коментарі РБК-Україна Гульнара Мамедова, директор туристичної компанії "Tour planet".

Фото: Архітектура в Узбекистані (pixabay.com)

"Цей відносно новий напрямок - насправді, забутий старий. За радянських часів ця країна була дуже популярна, але туди вже давно ніхто не їздить з України. Там кожен куточок і камінь просякнуті історією, багато музеїв і палаців, ресторанів зі смачною автентичною кухнею", - пояснює переваги напрямку експерт.

Узбекистан - дуже гостинна країна зі світським укладом, тому туристам не потрібно дотримуватися якихось особливих правил, додає фахівець. До того ж, правила відвідування країни під час пандемії залишаються досить лояльними: для в'їзду потрібен тільки негативний ПЛР-тест, який треба здати за 72 години до в'їзду.

"Багато країн, в яких можна зануритися в східну казку, нас не приймають. Наприклад, Марокко - країна, яку можна порівняти за атмосферою та історичними пам'ятками. Узбекистан - якраз такий напрямок", - зазначає вона.

Самарканд - унікальне місто під захистом ЮНЕСКО

Узбекистану є чим дивувати: одна з найбільш вражаючих локацій – місто Самарканд, якому більше 2,5 тисяч років. Він - один з найдавніших міст світу, його називають ровесником Риму.

Фото: Туристи в Самарканді (pixabay.com)

Через Самарканд пролягав Шовковий шлях з Китаю в країни Середземноморського регіону. Це місто завойовував Чингісхан і Олександр Македонський, а його велична сакральна архітектура відома у всьому світі. У Самарканді збереглися стародавні мечеті, медресе (школи), мавзолеї. Місто знаходиться в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У сучасний Самарканд туристи їдуть, щоб захопитися його тисячолітньою історією, а також відобразити дивовижні сині мозаїки древніх споруд на яскравих фотографіях на пам'ять.

"Там дуже багато Insta-локацій, де виходять яскраві фотографії. Туди можна сміливо вирушати в тури "для дівчат", - розповідає фахівець.

При цьому через пандемію туристичні локації ще не "перевантажені" натовпами мандрівників і насолодитися красою архітектури можна в спокійній обстановці, додає Гульнара Мамедова.

Найбарвистіші локації і проживання в бутік-готелях. Ціни на відпочинок

Групові екскурсійні тури у компанії плануються на середину жовтня. Максимально в групу наберуть до 10 осіб, яких буде супроводжувати гід. Проживати туристи будуть в атмосферних східних бутик-готелях.

У програмі на 5 ночей заплановано відвідування трьох найяскравіших міст - Самарканда, Бухари і Хіви. Вартість такої екскурсійної поїздки з проживанням і харчуванням "сніданок + вечеря" - від 560 доларів. Вхідні квитки в музеї входять у вартість.

При цьому авіаквитки обійдуться додатково близько 500 доларів в залежності від авіакомпанії. Наприклад, у авіакомпанії МАУ рейси в Ташкент виконуються щонеділі - мінімальна вартість квитків - від 6241 гривень в одну сторону.

Фото: Пам'ятки Бухари (pixabay.com)

Восени в Узбекистані встановлюється дуже комфортна погода для прогулянок та екскурсій – вдень може бути близько 25 градусів тепла. Але туди можна їхати і взимку.

"Це дуже орієнтована на туристів безпечна країна. Там немає криміналу, і можна спокійно гуляти ввечері. Туристи, які побували в Узбекистані, залишаються в захваті і потім сумують за цією мальовничою країною: хочуть повернутися і знову побути в тій атмосфері, навіть просто прогулятися вулицями міст", - розповідає керівник туристичної компанії "Tour planet".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українці відмовляються від відпочинку в колоритній країні з двома морями.

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