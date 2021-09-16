Південний фіорд Європи: у скільки обійдеться осіння відпустка в наймальовничішій бухті Чорногорії

Куди поїхати за яскравими враженнями в Котор

Відпочинок в Чорногорії не втрачає популярності й восени - після того, як знизився літній ажіотаж, тут все ще можна зустріти чимало туристів з України.

Наприкінці цього літа я побувала в чудовій локації Чорногорії - Которі. Це затишне місто на березі Которської затоки - найбільшої бухти Адріатичного моря, куди заходять круїзні лайнери з усього світу, а його old town (історична частина міста) охороняється ЮНЕСКО. Нерідко Которську затоку називають найпівденнішим фіордом Європи.

Фото: Которську затоку називають найпівденнішим фіордом Європи, проте це не зовсім вірно: затоока є рією, затонулим каньйоном річки Бокель (wikipedia.org)

Наша з чоловіком поїздка була доволі спонтанною. І нам пощастило, що в сезон виявилися вільними вілли в старому місті, причому в його найвищому місці – далі розташовувалися тільки гори й фортеця. У місці, де ми оселилися, в нашому розпорядженні були цілих три веранди, з яких відкривалися неймовірні краєвиди на прекрасне місто і Которську затоку: чим вище, тим чудовіше.

Одна з головних переваг розміщення "посередині" між горами та морем в Которі - вранці за чашкою кави ти бачиш, як сонце осяює м'яким світлом бухту, вдень ховаєшся в тіні винограду, спостерігаючи яскраві літні фарби "перлини" Адріатики, а ввечері насолоджуєшся переливами заходу, які переходять в іскристу вогнями ніч.

Фото: Будиночки в Которі (Тетяна Колесніченко)

І вся ця краса - за десять хвилин пішки від моря. Пару хвилин спуститися по сходах серед будинків старого міста, ще хвилин п'ять пройтися по вузьких вуличках, вийти через середньовічні ворота, пройти повз ставок з форелями біля фортечних стін – і вуаля: ви біля затоки. А там - де хочеш, там і купайся.

Які умови в'їзду в Чорногорію й у скільки може обійтися відпустка в Которі?

Правила в'їзду в Чорногорію восени: що потрібно знати

Нові правила в'їзду в Чорногорію почали діяти з 14 вересня. Мандрівникам з України дозволяється їхати за умови надання одного з наступних документів (на вибір):

- довідка про проведення повної вакцинації (вона має бути завершена за 14 днів до поїздки);

- негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години до перетину кордону) або позитивний ПЛР-тест (за 14 днів і не пізніше 180 днів);

- тест на антиген (його треба зробити за 48 годин).

Варто додати, що неповнолітні можуть в'їжджати без будь-яких обмежень.

Місцеві відмовили перепливати затоку

Протягом останніх чотирьох років я регулярно бувала в Которі у справах, провела тут кілька міжнародних культурних подій, детально дізналася історію цього місця, спілкувалася з жителями прекрасного міста і спостерігала його в усі пори року. Навіть застала тут сніг, який не всі которці на своєму віку бачили.

Фото: Которську затоку відрізняють досить сильні течії (Тетяна Колесніченко)

Але тільки лише запливши на середину затоки, закривши очі та давши морю трохи заколисати себе, я відчула всю силу і ніжність цього місця, могутній спокій стародавньої природи.

Як я вже зазначила на початку, Котор розташований у великій однойменній затоці. Ми з чоловіком хотіли переплисти затоку і, звичайно, в самому його широкому місці. Але которці, дізнавшись про це, з жахом в очах нас відмовили. І ми, засмутившись, послухалися: тут сильні течії, тому витівка виявилася небезпечною.

Протягом перших днів ми обійшли всю затоку і на основній, і на протилежній стороні від Котора: йшли набережною, захоплюючись з кожним кроком мінливим пейзажем і купалися приблизно через кожні 100-200 метрів.

Узбережжя Котора та платні пляжі

Особливість узбережжя в тому, що воно все всіяне невеликими пляжиками - і дикими, і обладнаними.

Ми з чоловіком любимо засмагати на гальці, а не на шезлонгах, але я все ж поцікавилася цінами. Нам сказали, що вартість становить 10 євро за два шезлонги й парасольку, якими можна користуватися з 10.00 до 18.00.

Фото: В Которі можна оселитися в одній з вілл на узвишші - між морем і горами (Тетяна Колесніченко)

Узбережжя всипане кафе і ресторанчиками: кухня - прекрасна, порції - величезні, ціни - середні.

Тут дивним чином поєднується легка середземноморська кухня з насиченою місцевою і традиційною європейською. Я віддаю перевагу рибі у "Lignje na žaru" маленькі кальмари на грилі, а чорногорці дуже люблять м'ясо, так що стейки тут відмінні.

Крихітні селища та сусідні локації: що подивитися

Особливість відпочинку в цьому місці - різноманітність. Зліва і праворуч від Котора розсипалися містечка неймовірної краси: природним продовженням містечка є Доброта (з наголосом на "о") – щось типу селища, що складається по лівій стороні з пляжів і кафе, а по правій - з вілл та готелів.

Тут, наприклад, розташовані бутік-готелі Forza Terra і Forza del Mare, де люблять відпочивати світові знаменитості – тут були Бейонсе, Бред Піт, а нещодавно заїжджав Гай Річі та Тіль Ліндеманн з "Rammstein". Ну а ми жили в іншій локації -Apartments Giardino.

Фото: Види на прекрасне місто та Которська затока: чим вище, тим красивіше (Тетяна Колесніченко)

Тут або поруч можете відпочити й ви - ціни у високий сезон за апартаменти від різних власників в Доброті складають від 40 до 130 євро. В середньому - 70 євро на добу. Варто відзначити, що восени ціни за проживання знижуються, тому радимо розглянути для поїздки саме цей період. У старому місті чудове житло з чарівним видом нам порадила подруга з Котора Tatjana Ilcev Miljenovic, за що ми їй вдячні.

А ось апартаменти в Доброті ми знайшли "методом тику": просто йшли по узбережжю і між запливами заходили та запитували про вільні місця. Вийшло чудово! Тиждень ми провели в старому місті, і ще тиждень - в Доброті, де купалися цілодобово, буквально за одинадцять кроків від вілли.

Фото: На протилежному від Котора березі розташовані крихітні селища Міо, Прчань і Столів (Тетяна Колесніченко)

На протилежному від Котора березі - крихітні селища Міо, Прчань і Столів, суцільно складаються з того ж самого – вілл, готелів і готельчиків, кафе і ресторанів. Однак це все розосереджено по узбережжю, і не викликає відчуття нагромадженості. В один із днів у нас з чоловіком був тріп "туди й назад" - постійно купаючись і пару раз сидячи в кафе, ми пройшли все узбережжя до одного з готелів – відстань склала по 9 кілометрів туди й назад.

До речі, через кожні кілька метрів відкривається новий вид, а дійшовши до "Blue Bay", ми виявили не тільки дивовижну бухту, але й особливий клімат – більш субтропічний, пройнятий хвоєю дерев – виявилося, готель був побудований ще за часів Югославії спеціально для людей з захворюваннями дихальних шляхів, але в цей час переобладнаний в шикарне місце відпочинку luxary-класу, а яскраво-синю підсвітку лагуни пляжу готелю ми спостерігали щовечора з боку Доброти.

Фото: Якщо влаштувати прогулянку по іншій стороні берега, то в горах можна побачити покинуту церкву (Тетяна Колесніченко)

Ще одна цікавинка цього берега - занедбана церква в горах, яку в деяких путівниках датують 7 століттям. Втім, точно відомо, що вона існувала в 14 столітті: є історичні документи, які це підтверджують. Її видно з узбережжя, і ми захотіли туди навідатися. Відмінні місця для зйомок фільмів жанру фентезі!

Крута дорога вгору, потім порослі травою сходи, стежка між чагарниками, дзвіночки овець, які пасуться неподалік, пару хатин далеко від стежки, оливкові гаї, тиша. І ось вона - покинута церква з руїнами стін, з годинником, що зупинився, з розкритими могилами. І чудовий краєвид на затоку з круїзним кораблем, що йде за поворот бухти на тлі гір кольору фламінго в променях заходу сонця.

Фото: Вид на затоку з круїзним кораблем (Тетяна Колесніченко)

Ціни на переліт, проживання та їжу

Котор - чарівна казка, та й годі. Вартість перебування в "казці" варіюється в залежності від сезонності й ряду інших факторів: переліт в середньому коштує від 200 євро на людину.

Ціни в супермаркетах, кафе і ресторанах приблизно як в Києві. Ціни на апартаменти – в середньому 50-80 євро, на готелі - від 60 євро у високий сезон. Восени можна знайти варіанти, які вже коштують значно дешевше.

Таксі з аеропортів: у Тіваті - 15 євро, в Подгориці – 60 євро.

Прогулянка на катері по Которській затоці - 15 євро з людини.

Фото: Пейзажі Котора в різний час доби (Тетяна Колесніченко)

Крім магнітів і сувенірів, можна привезти з собою додому чорногорські спеціалітети. Вони обійдуться дешевше, якщо купувати їх не в сувенірних магазинах, а у звичайних маркетах. Наведу приклади цін на популярні гастрономічні сувеніри, які представлені в супермаркетах.

чорногорське вино - в середньому 2-7 євро за пляшку;

чорногорські сири - від 4 євро;

пршут - свине копчене або в'ялене стегно (не плутати з прошутто - італійською шинкою, зробленою з окосту, натерту сіллю та прянощами) - від 1,5 євро;

дуня (чорногорська горілка на основі айви, також є на сливі та інших фруктах і ягодах – дуже смачна, її міцність - від 40 до 50 градусів) - 15-20 євро за пляшку;

чорногорські оливки - від 1,5 євро;

айвар (на основі перцю, схожий на аджику, тільки густіший смачніший) - від 2 євро;

м'які сири, оригінальні чорногорські молочні продукти, щось середнє між маслом і сиром – від 2 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, за якою ціною можна відпочити на узбережжі Адріатики в Хорватії восени.

Також ми склали детальний путівник по Дурмітору - мальовничому національному парку Чорногорії.