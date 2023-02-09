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Волонтеры разыгрывают флаг ВСУ с подписью Залужного: как присоединиться

Фото: Розыгрыш флага с подписью Залужного (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Благотворительный фонд "This Is My City" проведет уникальный аукцион, в котором примут участие известные украинцы. Собранные средства будут направлены на поддержку наших защитников.

Среди участников благотворительного собрания – автор youtube-канала "Загін кіноманів" Виталий Гордиенко, сообщает TRAVEL РБК-Украина. Он будет разыгрывает флаг ВСУ и футболку с подписью Валерия Залужного.

За собранные средства волонтеры планируют приобрести 3 джипа и 15 Ecoflow Delta 2 для спецподразделения ГУР Украины. Цель розыгрыша – собрать 2 млн гривен.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно задонатить от 200 гривен на банку Монобанка.

"Если хотите флаг ВСУ с подписью Валерия Залужного, то закинь донат и, возможно, он будет твоим! Можете бросать и маленькие суммы, если хотите поддержать сбор. 12 февраля я выберу двух победителей", – написал в Instagram Виталий Гордиенко.

Фото: Масштабный благотворительный аукцион от фонда "Це моє місто" (предоставлено РБК-Украина)

Участников просят обязательно написать в комментарии к донату свою почту или ник в инстаграмме.

Другие благотворитльные сборы от "Це моє місто" можно посмотреть на странице фонда.

Напомним, мы писали, что волонтеры разыгрывают отстрелянный Javelin, чтобы собрать деньги на дрон и автомобили.

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