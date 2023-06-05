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"Владельцы запугивают". Почему поляки не хотят сдавать украинцам жилье

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство украинских беженцев в Польше стали самостоятельными и могут арендовать жилье на рыночных условиях. Таких – не менее 200 тысяч человек.

Впрочем, организация Amnesty International обнаружила, что нередко поляки не хотят сдавать квартиры украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Организация Amnesty International провела двухмесячное исследование о трудностях украинцев с арендой жилья в Польше. В ходе мониторинга эксперты неоднократно получали сообщения о нежелании местных жителей сдавать в аренду жилье беженцам из Украины.

Отмечается, что поляки убеждены, что украинцев нельзя будет выселить, если они не будут платить за жилье.

"Если речь идет о платной аренде, то правила для беженцев из Украины такие же, как и в случае польских арендаторов. При заключении договора аренды выселять человека, самостоятельно воспитывающего ребенка, беременную или человека с инвалидностью является нарушением условий договора аренды жилья. Нужно только решение суда", – объясняют правозащитники.

В Amnesty International также отмечают злоупотребление владельцев жилья, сдающих его беженцам из Украины.

"Очень часто нет письменных договоров, только устные, и очень часто есть открытые нарушения закона владельцами, которые заходят в эти квартиры, когда не должны входить, запугивают украинцев, что они должны выселиться или в течение месяца будет повышена арендная плата", – говорится в отчете.

Согласно закону о помощи беженцам из Украины, бежавгие от войны не обязаны указывать в договоре аренды адрес, где они могли бы проживать в случае принудительного выселения из-за неуплаты.

Министерстве развития отметили, что беженцы из Украины наравне с гражданами Польши могут подать заявки на получение доплат к аренде жилья, если у них тяжелое материальное положение.

По данным Amnesty International, самые большие проблемы с арендой жилья в Польше – у одиноких матерей с детьми, лиц старшего возраста и людей с инвалидностью, а также – беженцев ромского происхождения.

Напомним, мы писали о правилах, могут ли в Польше выселить квартирантов за неуплату счетов.

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