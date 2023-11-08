ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собственное дело. Какой бизнес открывают украинские женщины в Польше: опрос

Среда 08 ноября 2023 13:44
UA EN RU
Собственное дело. Какой бизнес открывают украинские женщины в Польше: опрос Фото: Работа в салоне красоты (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинки в Польше активно открывают свое дело. Большинство из них – в сфере услуг с минимальными инвестициями.

Какой малый бизнес начинают украинские беженки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

В рамках программы "The Way to Business", которая оказывает информационную поддержку беженкам из Украины, провели опрос на тему, какой бизнес они планируют открыть в Польше.

Оказалось, что большинство украинских беженок интересует открытие собственного дела в сфере услуг с минимальными вложениями.

В частности, 73% участниц программы The Way to Business отметили, что планируют начать бизнес в таких сферах:

  • образование (детские сады, языковые курсы, детские курсы, занятия по кулинарии);
  • консультирование (право, легализация, маркетинг, логистика, трудоустройство);
  • сфера красоты (парикмахерские, салоны красоты);
  • дизайн;
  • фотография;
  • туризм;
  • ІТ и транспортные услуги.

Каждая пятая участница программы (20%) хочет начать свое дело в сфере моды, продаж нижнего белья и одежды, косметики, кулинарных изделий (преимущественно онлайн).

Еще 5% участниц опроса хотят вести более масштабный бизнес – открыть гостиницу, ресторан или кафе, а 2% украинок планируют создание собственного производства.

С начала войны украинские граждане в Польше основали более 30 000 ФЛП и фирм. 43% из них открыли украинские женщины.

Напомним, мы писали, что украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц.

Также в Чехии украинцы массово открывают свое дело. В 2023 году каждый десятый новый ФЛП был открыт украинцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ФОП
Отдых в Украине
Мнения
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Алексей Войцеховский
Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Антон Маринич
Нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей: все детали
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Елена Нечеснюк
Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам
Елена Нечеснюк
юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист"
Все мнения