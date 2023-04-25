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Рост на 40%. Россияне снова пытаются попасть на отдых в Европу

Фото: Российские туристы в Италии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Спрос на европейский отдых среди граждан страны-оккупанта весной вырос. Это происходит даже при больших трудностях с перелетами и жесткими визовыми ограничениями, которые Европа ввела из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В течение года европейские страны значительно усложнили визовые процедуры для граждан России. Также увеличилось количество отказов в визах. Прямые рейсы между Россией и Европой также практически отсутствуют: так после запрета гражданским самолетам пересекать воздушное пространство ЕС.

Чехия, Польша, Эстония, Чехия, Дания и другие страны приостановили визовый режим для туристов из России. В другие страны, такие как Германия и Франция, визу получить россиянам стало гораздо сложнее.

Однако в апреле 2023 года российская компания по управлению путешествиями Continent Express зафиксировала рост запросов на получение виз в ЕС на 30-40% по сравнению с апрелем прошлого года.

Фото: Франция входит в список стран, куда россияне пытаются попасть, несмотря на санкции (unsplash.com)

Отмечается, что нынешнее количество запросов на получение виз в ЕС все еще далеко от 70-80% запросов, которые компания получала до вторжения РФ в Украину.

Франция, Италия и Испания – страны, вновь пользующиеся наибольшим спросом среди россиян, сообщает один из сайтов бронирования путешествий. Несмотря на то, что в период с 1 по 20 апреля на иностранные направления приходилось только 17,5% продаж билетов из РФ, эта доля все еще на 71,5% выше, чем за то же время в прошлом году.

Напомним, группу российских туристов, приехавших в Израиль на Пасху, депортировали без объяснений. Россиян задержали в аэропорту прибытия.

Также российских туристов продолжают депортировать из Бали.

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