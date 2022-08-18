Візова ізоляція. Росіяни масово купують житло у Фінляндії: в чому причина

Число росіян, які купують нерухомість у Фінляндії, стрімко зростає на тлі погроз заборони на отримання шенгенської візи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням Schengenvisainfo.com.

Фінські ЗМІ повідомили, що громадяни Росії здійснили 212 угод з нерухомістю за перші сім місяців 2022 року, з січня по липень 2022 року.

Це набагато більше, ніж було раніше - за весь попередній рік росіяни купили 222 об'єкти нерухомості в країні.

За даними YLE News, найбільша кількість угод цього року було укладено в регіоні Південна Карелія недалеко від фінсько-російського кордону. З'ясувалося, що з усіх міст цього регіону місто Іматра було найпопулярнішим місцем для росіян, охочих купити нерухомість.

Те ж джерело зазначає, що росіянам особливо складно купувати нерухомість у Фінляндії, бо через санкції гроші не можна перевести з банківських карт росіян, які не працюють в ЄС.

Фото: У Фінляндії різко виріс попит на покупку нерухомості росіянами (скріншот з сайту aibnb.com)

Щоб купити нерухомість у Фінляндії тим, хто не є громадянином ЄС, спершу треба подати заяву на отримання дозволу. За даними Міноборони Фінляндії, дозвіл коштує пару сотень євро, а його оформлення займає кілька місяців.

Минулого тижня міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що в країні планують обмежити видачу туристичних віз для росіян.

У відомстві заявили, що росіяни використовують Фінляндію у якості транзитної країни, щоб їхати далі в ЄС, а з 15 липня по серпень прикордонний рух між Росією і Фінляндією збільшився на 40%.

Нагадаємо, раніше Естонія вирішила припинити видачу віз росіянам для туристичних цілей.

Також у Польщі розкритикували Шольца за позицію щодо візових санкцій.